Наша республика Евросоюза и НАТО продолжает бить рекорды по числу зарубежных академических гостей. В прошлом году в вузах Латвии училось 12 343 представителя иностранных государств, или 16% от общего числа. При этом почти три четверти — 73,5% из них — принадлежат к т.н. «третьим государствам», не входящим в ЕС.

Передовики учебного процесса

Комиссии Сейма по гражданству, миграции и сплочению общества были представлены данные по 20 вузам Латвии — как государственным, так и частным. Наивысшее — и в абсолютном, и в относительном отношении, число иностранцев училось в Рижском университете Страдиня, свыше 3000. Это уже приближается к трети от всех его студентов!

Более 2500 студентов из-за рубежа Министерство образования и науки указывает для Рижского технического университета. Что нисколько не бьется с данными на университетском сайте rtu.lv — там, по состоянию на 1.10.2025 названа цифра в 3901 иностранный студент «полного времени». Это тоже около трети от общего числа обучающихся в 14 266.

Почетное третье место занимает Рижская высшая школа Северных государств (RZA), ранее именовавшаяся ISMA – и в настоящее время уже открывшая филиал в Фергане (Узбекистан). В ней учится около 2000 иностранцев, причем за год их число возросло на четверть!

Справедливости ради отметим, что по количеству «третьестранцев» – разделение иное. Те, кто приехал извне ЕС, в первую очередь учатся в РТУ, затем в Рижской высшей школе Северных государств и в Высшей школе бизнеса Turība.

Три процента из России

42% иностранцев добивается в Латвии степени бакалавра, 26,5% - магистра, и 2,4% грызет гранит докторантуры.

Что любопытно, по специализации первое место занимают социальные науки, коммерческие знания и право — хотя в далеких, не входящих в ЕС государствах, все эти сферы гораздо более отличаются от наших.

Затем следуют: здравоохранение и социальное обеспечение; естественные знания, математика и информационные технологии; инженерные знания, производство и строительство; услуги; гуманитарные науки и искусство; сельское хозяйство; образование.

По государствам происхождение абсолютным лидером ныне выступает Индия (28%), за ней идут Узбекистан (11%), Швеция (8%), Украина (5%), Шри-Ланка (5%), Германия (5%), Финляндия (5%), Турция (4%), Азербаджан (4%) и Россия (3%).

Да, если верить статистике, РФ, несмотря ни на что, входит в десятку самых заинтересованных в латвийском образовании стран! Хотя и с понижающей динамикой — но ведь и украинцев сейчас на нашей университетской скамье меньше, чем пару лет назад.

Впрочем, Незалежная входит в европейскую программу Erasmus+, и в ней занимает стабильно 1-е место по обучающимся стажерам в ЛР — их 325. Следом идут Франция (247), Германия (196), Испания (116) и Италия (111). И уж совсем далекие, экзотические страны — Ботсвана, Лесото, Кабо-Верде!

Лучше меньше, да лучше

«Сертификат хорошей практики» – под таким названием, по-английски именуемым Study in Latvia (Учись в Латвии), объединились 16 вузов (9 государственных и 7 частных), а также заинтересованные ведомства — Минобразования, МИД и МВД. Цель — к лету 2026 года создать «стратегию интернационализации высшего образования». Внесены поправки к Закону об иммиграции:

Отказывать в визе студентам, исключенным из списка обучаемых;

Не выдавать разрешение на временное пребывание тем, кто «забыл» вернуться на родину;

Если в конкретном вузе 30% и более иностранцев получили отказ в визе, он лишается права приглашать их в дальнейшем.

Разработаны и будут представлены поправки в Закон о высших учебных заведениях: будет установлено, что лицо, получившее срочный вид на жительство с целью учебы и 10 дней без уважительной причины не участвовавшее в учебном процессе без уважительной причины, посещавшее менее 70% от месячных лекций или занятий, высшая школа не позднее чем в течение 20 дней исключает из списка обучающихся.

При поступлении иностранца в вуз, отметки по профилирующим предметам отныне не должны быть ниже 60%. Устанавливаются также стандарты знаний по английскому языку (IELTS, TOEFL, Cambrigde English) и латышскому языку (A2).

Будет установлено, что на 1-м курсе студенты из третьих стран должны пройти «внесение финансового обеспечения», покрывающее расходы на возвращение в случае аннулирования визы или вида на жительство. Вузы обязуются создать «механизм контроля» иностранцев.

Кому отказывают в визах

Внешнеполитическое ведомство, со своей стороны, отчиталось в Сейме о фильтрации соискателей приезда в Латвию. Самым лояльным выглядит отношение к собирающимся к нам из Казахстана — отказ только у 6%. Удивительно, но и граждане Республики Беларусь, официально находящаяся под всевозможными санкциями, получают всего лишь 10% отказов в консульских органах ЛР.

Антилидером же является Таджикистан — тут не позволили въехать к нам 39%! Высок процент также у Индии (23%). Затем идут Узбекистан (17%) и Азербайджан (12%).

Всего же в 2025 году в представительствах Латвии за рубежом было выдано 3375 виз для учебы, а 532 кандидата (14%) получили отказ.

ОТСЕВ

В 2024/2025 учебном году каждый пятый иностранный студент (21%) бросил обучение. Годом ранее таковых было свыше трети (37%).