Россиянам практически перестали выдавать многократные шенгенские визы

Дата публикации: 18.03.2026
Deutsche Welle
Изображение к статье: Россиянам практически перестали выдавать многократные шенгенские визы

В ряде случаев россиянам оформляют двухкратные визы.

Выдача многократных шенгенских виз россиянам сократилась почти на 90% - АТОР. Из-за ужесточения визовой политики стран ЕС выдача многократных шенгенских виз гражданам России в январе-марте 2026 года сократилась как мнимум на 90% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года, сообщает Ассоциация туроператоров России. Вместо этого консульства все чаще выдают однократные визы под конкретные даты поездки, - сообщает Deutsche Welle.

В ряде случаев россиянам оформляют двукратные визы, преимущественно для круизных маршрутов. Такая практика, по информации участников рынка, применяется консульствами Италии, Франции, Испании и Греции. Самыми популярными странами для оформления шенгенских виз среди россиян по-прежнему остаются Италия, Франция и Испания, констатируют туроператоры.

Читайте нас также:
