Модель Moody’s Analytics прогнозирует 49-процентную вероятность рецессии в США в ближайшие 12 месяцев — это самый высокий риск за последние годы.

Авторитетное финансовое агентство Moody's предупредило, что его ведущая экономическая модель на базе ИИ до войны с Ираном оценивала вероятность начала рецессии в США в ближайшие 12 месяцев в 49 %, предупредив, что из-за высоких цен на нефть этот показатель теперь, скорее всего, превысит 50 %.

В компании также подчеркнули, что у модели солидный исторический послужной список, а нынешняя вероятность рецессии является максимальной за многие годы.

Euronews побеседовала с главным экономистом Moody's Analytics Марком Занди, который объяснил, что «за недавним скачком стоят прежде всего слабые показатели рынка труда, но почти все экономические данные ослабли с конца прошлого года».

Чувствительность модели к стоимости энергоресурсов не случайна: каждая рецессия в США после Второй мировой войны, за исключением спада во время пандемии COVID‑19, предварялась резким ростом цен на нефть.

И хотя сейчас США добывают примерно столько же нефти, сколько потребляют, Занди пояснил, почему рост цен по-прежнему так болезненно воспринимается.

«Более высокие цены на нефть наносят американским потребителям гораздо более серьезный удар и гораздо быстрее заставляют их проявлять осторожность в расходах, чем убеждают американских нефтяников нарастить инвестиции и добычу», – отметил экономист.

Последствия войны с Ираном продолжают сотрясать мировую экономику

Как отмечалось в недавнем анализе Euronews, рынки могут недооценивать потенциал войны с Ираном нарушить работу мировых энергетических рынков и, как следствие, нанести ущерб мировой экономике, особенно если конфликт затянется.

Ормузский пролив, через который проходит около пятой части мировой нефти, на момент написания материала остается заблокированным, а война с Ираном не демонстрирует признаков скорого завершения. Эталонная марка американской нефти сейчас торгуется на уровне 94 долларов за баррель.

По словам Занди, американские производители вряд ли быстро нарастят добычу, поскольку считают текущий скачок цен краткосрочным.

«Мы еще очень далеки от точки, когда рост инвестиций и занятости сможет компенсировать потери потребителей», – заявил он.

Слабость рынка труда США подпитывает страхи рецессии

По оценке Занди, слабая занятость – главный фактор, повышающий вероятность рецессии в США.

«Занятость в феврале сократилась и в целом уже примерно год стоит на месте. Занятость – лучший показатель текущей экономической активности», – пояснил экономист, указав также на другие тревожные сигналы, такие как снижение числа разрешений на жилищное строительство и ухудшение потребительских настроений.

В шестнадцати из последних девятнадцати отчетов Бюро трудовой статистики США (BLS) по рынку труда уже после публикации приходилось пересматривать данные в сторону понижения – это максимальный показатель с 2008 года.

Комментируя эту статистику и кажущуюся ненадежность данных по рынку труда США, Занди отметил: «Если на что это и указывает, так на то, что рынок труда еще слабее, а риски рецессии еще выше, чем следует из текущих данных».

В то же время главный экономист Moody's сделал важную оговорку: «Если бы рынок труда каким-то образом смог удержаться, я не думаю, что одна лишь повышенная инфляция смогла бы столкнуть экономику США в рецессию».

По словам Занди, именно рост стоимости энергоресурсов из-за войны с Ираном в сочетании с ослабевающим рынком труда, на что указывают данные BLS, в конечном итоге может привести к «ослаблению потребительских расходов, которое затем заставит бизнес сокращать активность и увольнять сотрудников, запуская самоподдерживающийся негативный цикл».

Отмечая, что многие экономисты после прежних ложных тревог стали осторожнее в прогнозах рецессии, Занди считает: если цены на нефть еще хотя бы несколько недель продержатся на нынешнем уровне на фоне цикла ужесточения политики Федеральной резервной системы, у экономики останется немного возможностей уйти от спада без мер поддержки или деэскалации на Ближнем Востоке.

Сочетание нулевого роста занятости и издержек, растущих из-за дорогой энергии, делает экономику США уязвимой перед самоподдерживающимся замедлением.

Влияние войны с Ираном на мировую экономику

Рецессия в США, вероятно, ударит и по экономике ЕС, снизив спрос на европейский экспорт, ужесточив финансовые условия и замедлив рост по всему блоку, хотя собственная устойчивость Европы и диверсифицированные торговые связи могут смягчить ущерб.

Для мировой экономики каждые 10 % роста цен на нефть, если они сохраняются большую часть года, повышают глобальную инфляцию на 0,4 процентного пункта и могут сократить мировой выпуск продукции на 0,2 %, заявила директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева.

В недавнем отчете Oxford Economics назвала отметку 140 долларов за баррель нефти порогом, при котором мировая экономика скатывается в легкую рецессию: к концу года мировой ВВП в этом случае сократится на 0,7 %, а экономика Великобритании, еврозоны и Японии перейдет к падению.