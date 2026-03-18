В Иране казнили гражданина Швеции

Дата публикации: 18.03.2026
Министр иностранных дел Швеции Мария Стенергард заявила, что Иран казнил гражданина Швеции, Dagens Nyheter.

Как отметила министр, казнь состоялась утром в среду, 18 марта.

Гражданина Швеции, как сообщается, задержали иранские власти в июне 2025 года и приговорили к смертной казни в рамках "судебного процесса".

"Я с глубокой скорбью узнала о том, что сегодня утром в Иране был казнен гражданин Швеции", – заявила Стенергард.

Хотя личность казнённого официально не раскрыта, предполагается, что им был Хабиб Фараджулла Чеб, имевший двойное гражданство Ирана и Швеции.

Министерство иностранных дел Швеции в среду вызвало посла Ирана в знак протеста.

