Как сообщалось, правоохранительные органы провели масштабные процессуальные действия по подозрению в коррупции при организации закупок в системе информационных технологий. Закупки организовывали структурные подразделения министерства умной администрации и регионального развития.

Европейская прокуратура сообщила, что реализация некоторых проектов может привести к потенциальным рискам государственной безопасности, поскольку они могут повлиять на выборы и демократические процедуры.

Учитывая, что выборы в Сейм пройдут уже через полгода, у общества должна быть полная уверенность, что их проведение никоим образом не будет дискредитировано или помешано. Это фундаментальный вопрос демократии и безопасности государства, поэтому ОБЪЕДИНЕННЫЙ СПИСОК (AS) призывает президента Латвии и возглавляемый им Совет национальной безопасности немедленно оценить возможные риски и угрозы, которые могут быть вызваны этими потенциально незаконными действиями. Сопредседатель АО Эдвард Смилтенс: "Получается, что под политическим крылом «Hового Единства» выросла коррупционная система, которая ворует не только деньги общества, но и нашу безопасность и демократию. Учитывая большие проблемы, которые наблюдались еще на прошлых выборах, и тех же фигурантов, возникает уверенность в хорошо укоренившейся и прикрытой политикой схеме».