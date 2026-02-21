Baltijas balss logotype
Здесь вам не Каракас: в Иране Трамп рискует встрять в затяжную бойню – NYT 1 206

В мире
Дата публикации: 21.02.2026
УНИАН
Изображение к статье: Здесь вам не Каракас: в Иране Трамп рискует встрять в затяжную бойню – NYT

Дешевого и быстрого сценария военной операции против правящего режима в Иране не существует. США могут понести тяжелые потери, если президент Дональд Трамп решит начать военную операцию против этой страны. Об этом говорится в материале издания The New York Times.

Угроза затяжного конфликта

Как отмечается в статье, пока президент США Дональд Трамп взвешивает различные варианты действий против иранских властей, в том числе ограниченные удары, эксперты предупреждают, что атака на Иран станет значительно сложнее, чем операция в Венесуэле, и может потенциально втянуть США в длительный конфликт.

В частности, руководство Ирана контролирует широкие военные возможности и сеть региональных сил наемников, которые могут помочь поддерживать сопротивление.

По данным NYT, в отличие от быстрой операции в столице Венесуэлы, Каракасе, сейчас Трамп обдумывает потенциально более масштабные военные действия, но публично не говорит, чего он хочет достичь. Ранее президент США говорил, что хочет помешать Ирану построить ядерное оружие и что смена режима в Иране была бы "лучшим вариантом", который может произойти.

"В случае с Ираном нет доступного дешевого, легкого, аккуратного военного варианта. Существует реальный риск того, что будут потеряны жизни американцев", – считает Али Ваез из Международной кризисной группы, которая сосредоточена на решении конфликтов.

По мнению эксперта, в расчетах Трампа это будет важным фактором, "особенно в избирательный год".

Угроза ответного удара

Если воздушное пространство в Венесуэле было относительно незащищенным до нападения США в январе, то Иран, по словам региональных экспертов, имеет один из крупнейших и самых разнообразных арсеналов ракет на Ближнем Востоке.

Запасы Ирана включают дроны и противокорабельное вооружение, хотя текущий объем ракетных запасов Ирана остается неизвестным после 12-дневной войны Ирана и Израиля в июне.

Баллистические ракеты средней дальности Ирана способны преодолеть около 2000 км. Эти ракеты могут долететь до американских баз на западе Турции и в пределах всего Ближнего Востока, в том числе в Израиле и государствах Персидского залива.

В субботу иранские государственные СМИ сообщили, что Иран впервые испытал ракету противовоздушной обороны морского базирования с дальностью полета более 150 км во время военных учений на прошлой неделе в Ормузском проливе.

Стратегия Тегерана "заключается в быстром обострении и распространении нестабильности в нескольких регионах (театрах военных действий), чтобы потери были распределены, боль более распространенной", сказала Санам Вакил, директор программы Ближнего Востока и Северной Африки в Chatham House.

Страны Персидского залива, где размещаются американские базы, обеспокоены тем, что любой американский военный удар может привести к ответному удару по ним со стороны Ирана.

Перспектива войны с Ираном: последние новости

Как сообщал УНИАН, Пентагон отправляет дополнительные силы в направлении Ирана. На этом фоне президент США Дональд Трамп выразил поддержку потенциальной смене правящего режима в Иране.

Ранее Трамп угрожал разбомбить Иран.

#Иран #США #ближний восток #ядерное оружие #Дональд Трамп #пентагон #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(1)
  • I
    Inga
    21-го февраля

    им везде каракас,надо ,что бы банды орудовали,будут орудовать,тебе на родость крашенный пердун,с премиальными от них .дуровы.

    1
    0

