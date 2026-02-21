Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

США рассматривают план убийства лидера Ирана Хаменеи 0 215

В мире
Дата публикации: 21.02.2026
Deutsche Welle
Изображение к статье: США рассматривают план убийства лидера Ирана Хаменеи
ФОТО: пресс-фото

Один из рассматриваемых властями США планов по Ирану - духовного лидера исламской республики Хаменеи и его сына, сообщает Axios. Ранее издание писало, что США готовы нанести удар по Ирану в выходные.

Один из сценариев по Ирану, рассматриваемых руководством США, - убийство 86-летнего духовного лидера исламской республики аятоллы Али Хаменеи и его 56-летнего сына Моджтабы. Об этом в пятницу, 20 января, сообщил американский портал Axios со ссылкой на высокопоставленного советника американского лидера Дональда Трампа.

"У них есть план на любой случай. Один из сценариев предполагает убийство аятоллы, его сына и мулл. Никто не знает, что выберет президент. Я думаю, он сам не знает", - сказал собеседник Axios. Другой источник портала уточнил, что план убийства Хамени и его сына Трампу предложили несколько недель назад. Американские и израильские чиновники также сообщили Axios, что президент США может принять решение о нанесении удара по Ирану уже в эти выходные.

В то же время администрация Трампа готова рассмотреть вариант, при котором Ирану разрешат "небольшое, символическое обогащение" урана, которое не позволит создать бомбу. "Президент Трамп будет готов принять сделку, которая будет существенной и которую он сможет политически продвигать внутри страны", - сказал один из собеседников Axios.

19 февраля Трамп дал Ирану 10-15 дней на заключение сделки

США и Иран возобновили переговоры по ядерной программе в начале февраля при посредничестве Омана - впервые после двенадцатидневной войны между Израилем и Ираном в июне 2025 года, в ходе которой США выступили на стороне Израиля и нанесли удары по иранским ядерным объектам. Второй раунд непрямых переговоров прошел во вторник, 17 февраля, в Женеве.

На фоне переговоров США резко усилили военное присутствие в регионе. Трамп распорядился направить туда второй авианосец, а также дополнительные корабли и авиацию. А 19 февраля президент США заявил, что Ирану грозят военные действия, если переговоры завершатся безрезультатно. "Мы должны заключить содержательное соглашение, иначе произойдут плохие вещи", - заявил Трамп, добавив, что дает Тегерану срок от "10 до 15 дней".

На следующий день глава МИД Ирана Аббас Арагчи в эфире американского телеканала MS Now заявил, что предложение его страны по ядерной программе передадут США после окончательного одобрения политическим руководством. По его словам, в плане будут прописаны "политические обязательства и технические меры", которые гарантируют использование иранской ядерной программы только в мирных целях.

Читайте нас также:
#Иран #США #дипломатия #переговоры #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
1
0
0
2
0
2

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Фото: U.S. Army Photo / SPC. Oleander Smith
Изображение к статье: Кириллица вернется в классы, но уже в частном порядке. Иконка видео
Изображение к статье: Глава МИД Польши заявил о решающей борьбе между Россией и ЕС
Изображение к статье: Названы причины желания США ударить по Ирану

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Детки уже подросли. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: В прошлом году зарегистрировано меньше всего убийств за годы независимости
ЧП и криминал
Изображение к статье: О чем больше всего жалеют 90-летние люди: результаты исследования
Люблю!
Изображение к статье: Призывают отдать накопления! Процесс пошел... Эксклюзив!
Политика
Изображение к статье: Начальник полиции сообщил, сколько получают полицейские в Латвии
Наша Латвия
Изображение к статье: Депутат Сейма: «Сколько раз нам нужно добиваться новых антирекордов рождаемости, чтобы наконец начать решать демографическую ситуацию в Латвии? »
Политика
2
Изображение к статье: Детки уже подросли. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: В прошлом году зарегистрировано меньше всего убийств за годы независимости
ЧП и криминал
Изображение к статье: О чем больше всего жалеют 90-летние люди: результаты исследования
Люблю!

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео