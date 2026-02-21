Один из рассматриваемых властями США планов по Ирану - духовного лидера исламской республики Хаменеи и его сына, сообщает Axios. Ранее издание писало, что США готовы нанести удар по Ирану в выходные.

Один из сценариев по Ирану, рассматриваемых руководством США, - убийство 86-летнего духовного лидера исламской республики аятоллы Али Хаменеи и его 56-летнего сына Моджтабы. Об этом в пятницу, 20 января, сообщил американский портал Axios со ссылкой на высокопоставленного советника американского лидера Дональда Трампа.

"У них есть план на любой случай. Один из сценариев предполагает убийство аятоллы, его сына и мулл. Никто не знает, что выберет президент. Я думаю, он сам не знает", - сказал собеседник Axios. Другой источник портала уточнил, что план убийства Хамени и его сына Трампу предложили несколько недель назад. Американские и израильские чиновники также сообщили Axios, что президент США может принять решение о нанесении удара по Ирану уже в эти выходные.

В то же время администрация Трампа готова рассмотреть вариант, при котором Ирану разрешат "небольшое, символическое обогащение" урана, которое не позволит создать бомбу. "Президент Трамп будет готов принять сделку, которая будет существенной и которую он сможет политически продвигать внутри страны", - сказал один из собеседников Axios.

19 февраля Трамп дал Ирану 10-15 дней на заключение сделки

США и Иран возобновили переговоры по ядерной программе в начале февраля при посредничестве Омана - впервые после двенадцатидневной войны между Израилем и Ираном в июне 2025 года, в ходе которой США выступили на стороне Израиля и нанесли удары по иранским ядерным объектам. Второй раунд непрямых переговоров прошел во вторник, 17 февраля, в Женеве.

На фоне переговоров США резко усилили военное присутствие в регионе. Трамп распорядился направить туда второй авианосец, а также дополнительные корабли и авиацию. А 19 февраля президент США заявил, что Ирану грозят военные действия, если переговоры завершатся безрезультатно. "Мы должны заключить содержательное соглашение, иначе произойдут плохие вещи", - заявил Трамп, добавив, что дает Тегерану срок от "10 до 15 дней".

На следующий день глава МИД Ирана Аббас Арагчи в эфире американского телеканала MS Now заявил, что предложение его страны по ядерной программе передадут США после окончательного одобрения политическим руководством. По его словам, в плане будут прописаны "политические обязательства и технические меры", которые гарантируют использование иранской ядерной программы только в мирных целях.