Разведка США заявила о создании в Китае ядерного оружия нового поколения 0 230

В мире
Дата публикации: 21.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Разведка США заявила о создании в Китае ядерного оружия нового поколения
ФОТО: Global Look Press

CNN: разведка США заявила, что Китай создает ядерное оружие нового поколения.

Разведка США заявила о создании в Китае ядерного оружия нового поколения. Об этом пишет CNN.

По данным телеканала, речь идет о создании ракет, способных нести несколько ядерных минибоеголовок, а также о тактическом ядерном оружии малой мощности, которого у Китая не существовало. Разведка связывает разработку вооружения с испытаниями, которые Пекин якобы провел в июне 2020 года, о которых ранее заявлял заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Томас ДиНанно.

В посольстве Китая в Вашингтоне отреагировали на эти данные, назвав их политической манипуляцией и попыткой очернить ядерную политику страны, не имеющими под собой никакой основы. Там также выразили мнение, что США подобными заявлениями ищут предлог для возобновления собственных испытаний.

#США #ядерное оружие #разведка #дипломатия #геополитика #Китай #политика
