Бывший начальник штаба Полиции безопасности SUPO Саана Нильссон в своей только что вышедшей книге, критикует изменение финской дискуссии о России после начала войны в Украине. По ее словам, раньше SUPO обвиняли в чрезмерном запугивании Россией, но с началом войны критика перевернулась с ног на голову.

– После этого оценки SUPO уже не казались достаточно угрожающими. От нас ждали более сенсационных оценок, больше запугивания и больше угрожающих сценариев, – рассказала Нильссон в интервью Yle.

Она проработала в Полиции безопасности Финляндии почти 17 лет. В прошлом году эксперт покинула ведомство. В своей новой книге ”Ангел-хранитель – история сотрудника SUPO об угрозах, верности и самозабвении” она рассказывает о своем опыте работы в самом секретном ведомстве Финляндии.

Нильссон критикует прежде всего то, как Россию стали рассматривать как источник всех бед без должных доказательств.

– После начала войны в Украине освещение России в СМИ полностью вышло за все рамки, – отмечает Нильссон.

В своей книге Нильссон описывает, как в SUPO удивлялись черно-белому характеру публичной дискуссии. По ее словам, Россия стала удобным козлом отпущения для различных инцидентов.

– Кто угодно мог комментировать угрозы, связанные с критической инфраструктурой. Любой капитан рыболовного судна подходил, чтобы давать заключения о повреждениях кабелей и о том, можно ли с капитанского мостика корабля размером с многоэтажный дом заметить, если якорь упадет в море, – пишет Нильссон.

Она продолжает свою критику:

– Комментировать было легко, потому что для получения газетной полосы было достаточно сказать, что за этим стоит Россия. Не нужно было ничего знать. Не нужно было ничего обосновывать.

По словам Нильссон, потребность в информации после начала войны была настолько огромной, что ”пустоту заполняли тем, что было доступно”. Она видит за этим явлением также меркантильные интересы.

– За этим, конечно, стояли также интересы коммерческих СМИ. Страх перед Путиным и Россией приносил много кликов и читателей, – пишет эксперт.

Бывший начальник штаба SUPO критикует также и то, что в Финляндии не смогли перестать бояться России даже после вступления в НАТО. По ее опыту, в обществе преобладают черно-белые взгляды: либо ты поддерживаешь увеличение расходов на оборону, либо ты на стороне Путина.

Нильссон надеется, что SUPO будет больше участвовать в публичной дискуссии и представлять свои основанные на фактах точки зрения.

В настоящее время Саана Нильссон работает предпринимателем. Она выступает с лекциями и консультирует руководство компаний.