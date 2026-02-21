Baltijas balss logotype
Врач предупредил об опасности кофе на морозе для сердца 0 144

Lifenews
Дата публикации: 21.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Врач предупредил об опасности кофе на морозе для сердца
ФОТО: Unsplash

Терапевт: кофе в холодную погоду усиливает нагрузку на сердце.

Врач-терапевт Шота Каландия предупредил, что употребление кофе на морозе может усилить нагрузку на сердечно-сосудистую систему.

По словам терапевта, в холодную погоду кофе становится особенно опасным. Врач пояснил, что это происходит из-за того, что кофеин стимулирует выработку адреналина, повышает частоту сердцебиения и артериальное давление, а холод сам по себе является стрессом для организма.

Доктор уточнил, что при низких температурах сосуды кожи и конечностей рефлекторно сужаются, это увеличивает периферическое сопротивление и усиливает нагрузку на сердце. Если добавить еще и кофеин, то состояние может ухудшиться. Терапевт подчеркнул, что это особенно опасно для людей с гипертонией, ишемической болезнью сердца или склонностью к нарушениям ритма.

Кроме этого, врач добавил, что на холоде мочегонный эффект кофе может усилить обезвоживание, спровоцировать сгущение крови и ухудшить ее микроциркуляцию. Врач рекомендовал пить напиток в теплом помещении, выбирать умеренно крепкий кофе. Людям с заболеваниями сердца в холодное время года важно ограничивать количество кофеина, заключил доктор.


#погода #напитки #кофе #сердце #здоровье #гипертония
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

