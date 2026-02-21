Baltijas balss logotype
Forbes рассказал об уязвимости военной стратегии Путина 3 345

В мире
Дата публикации: 21.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Хозяин Кремля продает военную победу как нечто само собой разумеющееся.

Хозяин Кремля продает военную победу как нечто само собой разумеющееся.

"Даже когда российские войска продвигаются на несколько километров, они делают это с огромными потерями".

Войны ведутся не только на полях сражений, но и в восприятии и нарративах, которые влияют на политическую волю и экономические ожидания. Об этом пишет генерал ВВС США в отставке, эксперт в области воздушных сил Дэйв Дептула для Forbes.

"Путин это понимает. Его стратегия сейчас меньше зависит от решающего успеха на поле боя, а больше от убеждения мира, в частности Соединенных Штатов, что победа России неизбежна; что дальнейшая поддержка Украины бесполезна; и что прагматичные американцы были бы мудрее, готовясь к выгодной нормализации, чем к длительной конфронтации", - отметил он.

В частности, глава внешней политики Европейского Союза Кая Каллас предупредила, что "наибольшая угроза, которую сейчас представляет Россия, заключается в том, что она получает больше за столом переговоров, чем достигла на поле боя".

Миф о силе РФ исчезает

"Казалось бы, неизбежность победы России не является фактом. Это лишь история. И если сравнивать ее с реальностью на поле боя, эта история рассыпается. На оперативном уровне Украина удерживает российские сухопутные войска на фронте протяженностью примерно 1000 километров. Она нейтрализовала эффективное использование Россией Черного моря и лишила ее преимущества в воздухе над контролируемой Украиной территорией - чрезвычайное поражение для того, что считалось современными воздушными силами", - напомнил Дептула.

По словам эксперта, на тактическом уровне Украина имеет выгодное соотношение потерь, которое составляет от 2,5:1 до 7:1, а в некоторых боях такое соотношение еще выше.

"Даже когда российские войска продвигаются на несколько километров, они делают это с огромными потерями. Цифры потерь подчеркивают две основные реалии: во-первых, Россия готова платить чрезвычайную цену в человеческих жизнях за незначительные территориальные завоевания; во-вторых, время играет в пользу Москвы только в том случае, если оборона Украины разрушается быстрее, чем человеческие ресурсы и производственная база России", - объяснил генерал ВВС США в отставке.

Дептула подчеркнул, что дело заключается не только в прорывах, но и в выносливости, промышленном потенциале и политической воле. В частности, Россия обещает неизбежность, однако на фронте наблюдается "истощение без импульса, потери без преимущества и насилие без решения".

В то же время, по словам эксперта, воля Украины не подлежит сомнению, а неопределенной переменной является именно решимость Запада.

За что он борется

"Конечно, Путин борется не только за территорию. Он борется за свое политическое выживание. Представив вторжение как экзистенциальное для России, он сделал его экзистенциальным для себя. Путин имеет мало политического пространства, чтобы изменить курс, не переосмыслив результат как успех. Чем дольше длится война, тем больше подвергается сомнению легитимность его режима. Эта динамика помогает объяснить готовность России понести чрезвычайные потери. Окончание войны без ощутимых достижений рискует разоблачить уже понесенные огромные человеческие и экономические затраты", - считает генерал.

Поэтому, как отметил Дептула, мир сейчас видит не профиль неизбежного победителя, а режим, который тратит жизни, чтобы выиграть время, надеясь, что усталость Запада или экономические соблазны дадут то, чего Путин не может достичь на поле боя.

"Некоторые утверждают, что наибольшее преимущество Путина заключается в доминировании нарратива - что, навязывая историю о неизбежности, Россия стремится сформировать переговоры независимо от реальности на поле боя. Нарратив имеет значение. Но нарратив без силы - это пропаганда", - подчеркнул автор материала.

Эксперт добавил, что российский диктатор ставит на то, что РФ сможет дольше Запада выдерживать расходы, однако такое предположение является ошибочным, если Запад решит это доказать.

Россия становится слабее

"Уязвимость России реальна. Ее кадровый потенциал истощен. Ее экономика становится все более милитаризованной и хрупкой. Санкции ограничили доступ к технологиям и капиталу. А ее стратегия зависит от убежища - веры в то, что ее родина и инфраструктура, которая поддерживает войну, остаются в значительной степени защищенными от значительных последствий. Пока США и европейские союзники не предоставят Украине средства, чтобы реально бросить вызов этому убежищу, Москва может поддерживать иллюзию выносливости", - считает генерал.

По словам Дептулы, то, как закончится война в Украине, повлияет на мировые события далеко за пределами Европы. Если агрессию России вознаградят окончательной нормализацией отношений и выгодным возобновлением сотрудничества, то урок для Китая будет однозначным: просто терпите санкции, поглощайте потери, манипулируйте нарративами, и мир в конце концов приспособится к вашим целям.

"Если же агрессия встретит стойкое сопротивление, стратегическое поражение и не достигнет своих целей, это усилит сдерживание будущей агрессии. В военном плане Украина уже опровергла миф о неизбежной победе России. Остается нерешенным вопрос, позволят ли Соединенные Штаты и их союзники экономическим соблазнам и давлению нарративов заменить стратегическую ясность и ценности, которые дороги всем свободным людям", - отметил эксперт.

Автор публикации подытожил, что войны ведутся на поле боя, однако они также ведутся и в нарративах.

"Россия продает нарратив о неизбежной победе и будущих прибылях. Факты рассказывают другую историю - о напряжении, истощении и уязвимости. История запомнит, какой версии мы решили верить - и действовать в соответствии с ней", - подчеркнул он.

#Путин #США #Украина #война #санкции #экономика #Россия #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(3)
  • Д
    Дед
    21-го февраля

    Россия не применяет тактическое ядерное оружие. Про причины помолчим. Но, если бы применила, обороны Украины давно не было. Это связано, что война с Украиной и с другими странами может быть по другому, или , может быть какая то другая причина. Про страх, что НАТО нападет, в случае применения, можете, даже, не смешить.

    1
    0
  • I
    Inga
    21-го февраля

    1 сапожник прикинувшись пирожником окормил офиц.состав,срочную службу 6-ти призывов leM Sardzes pulks. шоб тебе, не скучно было 12 диней тип / стой .но это ваши силы ваших,бу они уже взяли.

    0
    2
  • I
    Inga
    21-го февраля

    ваша уязвимость у китайского ,,л,,идера,приплыла к берегам тайваня.кто америке сказал им сказать,поищи,может найдешь ,где могилка твоя,как предыдущий изыскатель.тай у авсралийцев.

    0
    2
Читать все комментарии

