Если судить по данным 2025 года, когда декларации о доходах подали 917 000 жителей, то сейчас мы находимся примерно в середине этого процесса - половина уже подала их, половина еще готовится это сделать. Также заметно, что суммы переплаченных налогов и расходов на здравоохранение и образование, которые государство возмещает жителям, значительно меньше.

В прошлом году, получив менее миллиона деклараций о доходах, государство возместило жителям 311 миллионов евро. В этом году деклараций пока подано примерно вдвое меньше, а сумма к возмещению уменьшилась в 10 раз - до менее чем 30 миллионов. Если процесс подачи деклараций продолжится с прежними результатами, сумма, которую государство вернет жителям, может составить около 60 миллионов евро вместо прежних 300 миллионов. Правда, в этом году, по крайней мере пока, не поступало жалоб от населения на случаи, когда людям после подачи деклараций приходилось доплачивать государству - в прошлом году таких случаев было довольно много, и государство собрало 92,5 миллиона евро дополнительных налогов.

Значительные отличия можно объяснить изменениями в законодательстве. Наиболее существенных изменений - четыре. Во-первых, устранена основная причина образования налоговых переплат или долгов в течение года - дифференцированный или прогнозируемый необлагаемый минимум, который заменен единым фиксированным необлагаемым минимумом независимо от доходов человека - 510 евро в месяц. Следовательно, в 2025 году подоходный налог с населения удерживался из зарплаты более точно уже каждый месяц.

Второе существенное изменение - увеличение необлагаемого минимума для пенсионеров до 1000 евро в месяц с 1 января прошлого года. Таким образом, подоходный налог с населения взимается только с пенсий, превышающих 1000 евро в месяц, а их немного, или если получатель пенсии продолжает работать. Поэтому пенсионеры, получающие пенсию до 1000 евро в месяц, больше не могут иметь налоговых переплат и у них нет мотивации подавать годовую декларацию о доходах. Однако подать декларацию все же стоит, если у пенсионера были расходы на здравоохранение или образование.

В свою очередь, декларацию должны подавать те, кто ведет какую-либо хозяйственную деятельность, например, сдает в аренду недвижимость, или получает какой-то другой доход, например, от инвестиций на финансовых рынках.