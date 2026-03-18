Через два месяца после финала сборная Сенегала лишена титула сильнейшей команды Африки 0 294

Дата публикации: 18.03.2026
Африканская конфедерация футбола (CAF) на официальном сайте организации объявила, что сборной Сенегала присуждено техническое поражение в финальном матче Кубка африканских наций с Марокко.

«Апелляционный совет Африканской конфедерации футбола (CAF) постановил, что в соответствии со статьей 84 Регламента Кубка африканских наций сборная Сенегала объявляется проигравшей в финальном матче Кубка африканских наций 2025 года с Марокко. Как итог, результат матча зафиксирован 3:0 в пользу Королевской марокканской футбольной федерации (FRMF)», — написано в заявлении CAF.

Напомним, в решающем матче соревнования, проходившем 18 января, сборная Сенегала покинула поле на 98+-й минуте после пенальти, назначенного за фол на Браиме Диасе.

Встреча возобновилась спустя 13 минут и завершилась победой сенегальской национальной команды со счетом 1:0…

