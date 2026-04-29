Латвийская государственная почтовая компания "Latvijas Pasts" выходит на эстонский рынок и учреждает дочерние предприятия в Эстонии и Литве для создания единой сети пакоматов и доставки посылок в странах Балтии.

Это стратегический шаг компании, цель которого - предложить электронной коммерции и получателям посылок более удобные, быстрые и надежные варианты доставки по всему региону.

В Эстонии компания будет работать под брендом "Pasts". Согласно плану, деятельность начнется во второй половине 2026 года, когда будет запущено создание собственной сети пакоматов.

В результате расширения интернет-магазины смогут использовать одного партнера по доставке во всех трех странах Балтии. Для получателей посылок это означает больше гибкости и удобства при получении отправлений.

По словам председателя правления "Latvijas Pasts" Гиртса Рудзитиса, компания стремится стать надежным долгосрочным партнером, который понимает и учитывает потребности местного рынка.

"Эстонцы и латыши - хорошие соседи, и мы стремимся стать таким же логистическим партнером в Эстонии: всегда рядом, когда это необходимо, и тем, на кого можно положиться. Мы хотим создать в Эстонии мощную логистическую сеть и одновременно развивать долгосрочные отношения с компаниями электронной коммерции и клиентами, поддерживая рост во всем балтийском регионе", - сказал Рудзитис.

Для члена правления "Pasts OÜ" Меэлике Паальберг присутствие на эстонском рынке означает возможность с самого начала выстроить услугу таким образом, чтобы она стала естественной частью повседневного покупательского опыта людей.

"Больше всего меня вдохновляет возможность построить компанию с нуля так, чтобы наша услуга работала для людей гладко и почти незаметно. Наша цель - сделать пользование почтоматом таким же простым и естественным, как и само оформление покупки", - сказала Паальберг.

Новые дочерние предприятия в Эстонии и Литве будут отвечать за развитие местной инфраструктуры почтоматов и сотрудничество с компаниями электронной коммерции и логистическими партнерами. На первом этапе компания сосредоточится на охвате сетью почтоматов крупнейших городов и ключевых регионов.

В последние годы "Latvijas Pasts" активно инвестировал в модернизацию своих услуг. С начала 2025 года компания создала в Латвии крупнейшую в стране сеть пакоматов, обновила среду обслуживания и вложила средства в автоматизацию процессов. Кроме того, в последнем рейтинге Всемирного почтового союза компания была признана самой надежной почтовой службой в Европе.

Международное расширение компании также поддерживает более широкую стратегию в области логистики и электронной коммерции. В качестве одного из важных направлений развития "Latvijas Pasts" обрабатывает в Риге товары электронной коммерции, поступающие из третьих стран, подготавливая отправления к конечной доставке в Центральную и Северную Европу, включая страны Балтии.