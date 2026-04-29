Без пафоса и протокола: Уильям и Кейт отметили 15 лет брака

Дата публикации: 29.04.2026
Принц Уильям и Кейт Миддлтон отметили 15-ю годовщину свадьбы по-особенному — без торжественного блеска, но с главным, что у них есть: семьей и детьми.

29 апреля 2026 года принц Уильям и Кейт Миддлтон отмечают 15-ю годовщину свадьбы. В честь этого события Кенсингтонский дворец представил новое фото семьи в аккаунте в Instagram.

Супруги с тремя детьми — 12-летним Джорджем, 10-летней Шарлоттой и 8-летним Луи — запечатлены в неформальной обстановке, лежа на траве во время отдыха в Корнуолле.

Фотографом выступил Мэтт Портеус. Снимок был сопровожден лаконичной подписью: «Празднуем 15 лет брака».

Подданных королевской семьи фото очаровало: «Как нам повезло с этой парой», «Какие очаровательные детишки», «Никакого пафоса, обычная счастливая семья».

Этот снимок стал напоминанием о том, что даже за королевским статусом стоит обычная семья с простыми радостями. Искренность, близость и внимание друг к другу — именно это, а не титулы, делает их союз по-настоящему сильным и вызывает такую теплую реакцию у людей, считает bb.lv.

#instagram #Кейт Миддлтон #принц Уильям #юбилей #семейные отношения
Изображение к статье: Май 2026: Звёздный прогноз для каждого знака зодиака
Люблю!
Изображение к статье: Майский гороскоп здоровья: как сохранить бодрость и спокойствие
Люблю!
Изображение к статье: Фото: Europol.
ЧП и криминал
Изображение к статье: В США в пассажирский самолет над аэропортом мог врезаться дрон
В мире
Изображение к статье: Апрель заканчивается дождём: местами возможен мокрый снег
Наша Латвия
Изображение к статье: Закупочная цена на сырое молоко резко падает, но в магазинах дешевле не станет. Почему так?
Бизнес
Изображение к статье: Май 2026: Звёздный прогноз для каждого знака зодиака
Люблю!
Изображение к статье: Майский гороскоп здоровья: как сохранить бодрость и спокойствие
Люблю!
Изображение к статье: Фото: Europol.
ЧП и криминал

