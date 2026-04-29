Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Пережила Аушвиц и помогала другим жить: умерла Эдит Эгер

Дата публикации: 29.04.2026
Скончалась бывшая узница Аушвица Эдит Эгер - писатель и клинический психолог.

В американском Сан-Диего 27 апреля на 99-м году жизни скончалась Эдит Эва Эгер – бывшая узница лагеря смерти Аушвиц, ставшая писателем и клиническим психологом, специалистом по посттравматическому стрессовому расстройству.

Эдит Эва Элефант родилась в 1927 году в чехословацком Кошице, в еврейской семье. Увлекалась балетом и гимнастикой. В 1938 году город был оккупирован Венгрией, а в 1944 году семью отправили в Аушвиц. Ее родители погибли, а ей удалось выжить, станцевав перед доктором Йозефом Менгеле. Она пережила несколько маршей смерти и была освобождена американскими солдатами, нашедшими ее под грудой тел. Она вернулась на родину, но в 1949 году, после того, как к власти в Чехословакии пришли коммунисты, Эдит с мужем удалось перебраться в США.

Освободиться от чувства вины ей удалось благодаря легендарному психологу Виктору Франклу, также уцелевшему во время Холокоста. Они подружились, борьба с травмой стала и ее специализацией. Эгер опубликовала несколько книг, в том числе "Дар" и "Выбор", где рассказала о пережитом. "Мы можем сами выбрать, как жить. Исцелить можно только то, что чувствуешь. Прошлое не изменишь, но мы можем использовать настоящее, чтобы сделать мир лучше. Есть жизнь, которую я могу изменить", – говорила она.

Жизнь Эдит Эгер — это редкий пример того, как даже через невыносимую боль можно сохранить человечность и помочь другим найти путь к исцелению. Пережив трагедию, она не замкнулась в прошлом, а превратила свой опыт в поддержку для тысяч людей. Ее слова о выборе, надежде и силе жить дальше останутся важным напоминанием: даже после самых темных страниц возможен свет, считает bb.lv.

Читайте нас также:
#литература #холокост #травма #психология
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
1
0
0
0

Оставить комментарий

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: В плену «красных линий»: политики Латвии и сами раскалываются, и раскалывают все общество Эксклюзив!
Политика
Изображение к статье: Май 2026: Звёздный прогноз для каждого знака зодиака
Люблю!
Изображение к статье: Майский гороскоп здоровья: как сохранить бодрость и спокойствие
Люблю!
Изображение к статье: Фото: Europol.
ЧП и криминал
Изображение к статье: В США в пассажирский самолет над аэропортом мог врезаться дрон
В мире
Изображение к статье: Апрель заканчивается дождём: местами возможен мокрый снег
Наша Латвия
Изображение к статье: В плену «красных линий»: политики Латвии и сами раскалываются, и раскалывают все общество Эксклюзив!
Политика
Изображение к статье: Май 2026: Звёздный прогноз для каждого знака зодиака
Люблю!
Изображение к статье: Майский гороскоп здоровья: как сохранить бодрость и спокойствие
Люблю!

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео