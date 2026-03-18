Марию Агутину, 43-летнюю сестру известного музыканта Леонида Агутина, публично обвинили в аферизме. Президент детского фестиваля Марина Зурабова заявила, что родственница артиста присвоила 50 000 рублей, полученные в марте 2025 года за организацию пиар-кампании, не выполнив при этом своих обязательств. По словам организаторов шоу, имя знаменитого брата давно стало для Марии инструментом для обмана партнеров.

Мошенничество под прикрытием фамилии

Организаторы фестиваля не скрывают возмущения: "Вся Москва уже знает, кто вы! Мне уже десять человек сказали, чтобы я не связывалась с аферисткой". По свидетельствам потерпевших, Мария не просто провалила обещанный пиар, но и устроила на чужом празднике банкет для личного окружения.

Вместо профессиональной работы женщина привела на мероприятие компанию подруг, которые бесплатно пользовались услугами нанятых визажистов, ели и пили за чужой счет, а также прихватили подарки, подготовленные для звездных гостей. Зурабова готовит судебный иск и дает Марии последний шанс: "Срочно верните деньги!"

Это интересно: в 40-летнем возрасте Марии Агутиной всерьез грозило до 17 лет лишения свободы по уголовному делу, детали которого она продолжает скрывать от общественности, упоминая лишь, что находилась на грани самоубийства. Сама же Агутина в интервью программе "Звезды сошлись" признавалась, что ей неприятно, когда ее представляют через призму родства с Леонидом. Однако именно эта фамилия, по мнению бизнес-партнеров, систематически помогает ей открывать двери, которые теперь с грохотом захлопываются.

Трагическое прошлое

За скандальными выходками Марии стоит череда тяжелых жизненных потрясений. В 17 лет она стала жертвой насилия, а в 35 лет пережила личную трагедию: ее полуторагодовалый сын Матвей, родившийся с пороком сердца, скончался после инфекции.

В своем блоге женщина не стесняется в выражениях, называя мать тираном, а старшую сестру - воровкой, присвоившей деньги от продажи ее автомобиля. Также Мария заявляет о готовности полностью отречься от семьи и сменить фамилию, чтобы самостоятельно распоряжаться своей жизнью без оглядки на знаменитых родственников.

Позиция певца

Несмотря на то что Мария находится в состоянии затяжного конфликта практически со всеми близкими, Леонид Агутин остается единственным, кто продолжает ей помогать. На недавней премии "Новое Радио AWARDS" певец признал, что его сестра - изгой в семейном кругу, но объяснил это тяжелой душевной травмой.

Музыкант подтвердил, что регулярно оказывает ей моральную и финансовую поддержку, оставаясь на связи даже после того, как Мария публично обвинила его в предательстве. Агутин предпочитает не вдаваться в детали скандалов, считая, что сестра ведет себя так из-за нестерпимой боли, которую он старается смягчить по мере сил.