С 1 апреля государство будет выплачивать пособия по безработице только тем, кто потерял работу и не имеет других источников дохода, с которых вносятся обязательные взносы государственного социального страхования, пишет Latvijas Avīze.

До настоящего времени безработный, зарегистрированный в Службе государственных доходов (СГД) как самозанятый, мог получать доход, сохраняя статус безработного, если его доход не достигал минимальной заработной платы (в 2026 году - 780 евро в месяц) и если из него вносились небольшие взносы социального страхования.

Поправки к закону о поддержке безработных и лиц, ищущих работу, принятые Сеймом 22 января этого года и вступающие в силу с 1 апреля, также предусматривают изменения в правилах получения и сохранения статуса безработного и статуса лица, ищущего работу.

Государственное агентство занятости (ГАЗ) больше не будет предоставлять статус лица, ищущего работу, а только статус безработного. Те, кто ищет работу, смогут пользоваться услугами ГАЗ без получения этого статуса. Условие о том, что пособие по безработице не получают лица, имеющие доход, будет действовать независимо от налогового режима, в том числе для получателей авторского вознаграждения.

Статус безработного будет сохранен, если продолжительность работы не превышает 92 дней для наемных работников или трех месяцев для самозанятых. Например, если статус безработного был предоставлен 1 апреля, а 10 апреля безработный уведомляет ГАЗ о заключении трудового договора с 1 по 31 мая, то статус безработного сохраняется. Однако пособие по безработице за этот период не выплачивается. В свою очередь, самозанятый, платящий налоги в общем режиме и знающий, что в апреле дохода не будет, должен подать заявление на получение статуса безработного 1 апреля.