Музыкант Нормунд Рутулис, который в минувшие выходные, находясь в состоянии алкогольного опьянения, попал в дорожно-транспортное происшествие, прокомментировал случившееся на своей странице в Facebook.

"Дорогие люди! У меня нет слов… Мне стыдно! Хочется провалиться сквозь землю. Но ясно, что это невозможно. Это также напоминание самому себе, что ещё вчера ты находишься на подъёме, а уже через мгновение, действительно всего через мгновение, можешь оказаться в глубокой яме.

С огромным сожалением признаю, что моё решение в тот вечер сесть за руль в нетрезвом состоянии не имеет оправдания. Это произошло… И это моя, и только моя вина — как в том, что я не удержал себя от употребления алкоголя, так и в том, что в таком состоянии сел за руль, подвергая опасности всех вас.

Я ещё не знаю, каким будет назначенное мне наказание, но точно знаю, что хотел бы использовать эту свою историю как плохой пример, из которого можно извлечь урок. Это ситуация, в которую не должен был попадать ни я, ни кто-либо другой.

Понимаю, что разозлил многих. Этот гнев — часть наказания, и я это принимаю. Прошу прощения у каждого, кого этот инцидент заставил во мне разочароваться! Сейчас я больше не буду давать комментарии, потому что мне нужно время, чтобы осмыслить ситуацию, в которой оказался я, моя семья, друзья и коллеги".

Напомним, в субботу вечером в центре Риги произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором водитель сел за руль с высоким уровнем алкоголя в крови. Вскоре стало известно, что в аварии участвовал известный латвийский музыкант.

