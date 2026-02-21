Baltijas balss logotype
Евросоюз попадет в новую «газовую зависимость»? 0 438

В мире
Дата публикации: 21.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Евросоюз попадет в новую «газовую зависимость»?

В июле 2025 года Евросоюз и США заключили соглашение, обязывающее Европу ежегодно до 2028 года закупать американские энергоносители.

Попадет ли Европа в новую зависимость от США из-за импорта СПГ? В 2021 году Евросоюз получал около 50% всего природного газа из России, в основном по трубопроводам. Однако после начала войны Соединенные Штаты нарастили поставки своего сжиженного природного газа в Европу в четыре раза, - сообщает Deutsche Welle. Сейчас ЕС получает из США 57% СПГ, и к 2030 году эта доля вырастет до 80%, прогнозируют эксперты. "Американский СПГ - самый дорогой, однако европейские компании продолжают заключать контракты", - указывает Институт экономики, энергетики и финансового анализа (IEEFA).

В июле 2025 года Евросоюз и США заключили соглашение, обязывающее Европу ежегодно до 2028 года закупать американские энергоносители - СПГ, нефть и атомную энергию - на сумму 750 млрд долларов. Эта сделка "фактически привязывает энергоснабжение ЕС к одному поставщику, ставит под угрозу энергетическую безопасность и оказывает давление на планы по сокращению потребления газа", убеждены в IEEFA.

Угрозы президента США Дональда Трампа ввести пошлины против стран ЕС, не поддерживающих его позицию по Гренландии, побудила Брюссель пересмотреть стратегию. В конце января еврокомиссар по энергетике и жилищному строительству Дан Йоргенсен призвал Европу "больше внимания уделять собственной, чистой и безопасной энергетике". Было согласовано инвестсоглашение по развитию морской ветроэнергетики. Кроме того, Йоргенсен предложил закупать газ в Канаде, Катаре и Алжире.

В IEEFA считают, что энергетическое будущее Европы может измениться. В частности, если ЕС будет придерживаться своих планов по переходу к экологически чистой энергии, спрос на газ упадет. И тогда соглашения с США по СПГ, основанные на "формальных, но не имеющих юридической силы договоренностях", могут не состояться, говорят эксперты.

#США #Дональд Трамп #энергетика #СПГ #Евросоюз #Россия
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
