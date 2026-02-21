Baltijas balss logotype
5 овощей, которые при варке становятся более полезными

Еда и рецепты
Дата публикации: 21.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: 5 овощей, которые при варке становятся более полезными

Несмотря на возможные возражения сторонников сыроедения, научные исследования подтверждают, что вареные овощи могут приносить организму больше пользы!

 

Морковь

Этот овощ способен предотвратить развитие раковых заболеваний. Кроме того, он защищает организм от преждевременного старения и поддерживает здоровье зрения благодаря высокому содержанию бета-каротина.

Вареная морковь содержит в четыре раза больше этого ценного компонента по сравнению с сырой. Людям с заболеваниями печени и поджелудочной железы рекомендуется избегать употребления сырой моркови, так как она богата пектином. Чрезмерное количество сырой моркови может быть небезопасно для детей из-за их недостаточной способности переваривать такую плотную пищу.

Томаты

Знаете ли вы, почему помидоры имеют красный цвет? Этот оттенок придает им ликопин — вещество, которое блокирует образование злокачественных опухолей и поддерживает здоровье сердечно-сосудистой системы.

Отварные помидоры содержат больше полезного ликопина, чем сырые. Поэтому рекомендуется включать помидоры в тушеные блюда, а также в домашний кетчуп.

Брокколи

Чем же так полезна эта капуста? В ней содержится антиоксидант — глюкозинолат, который помогает в борьбе с раковыми клетками, омолаживает организм и восстанавливает клетки.

Максимальное количество этого полезного вещества наблюдается в отварной брокколи, а не в сыром виде. Тепловая обработка также способствует лучшему усвоению каротиноидов, которых в этом овоще достаточно много.

Свёкла

Свежая свекла богата витаминами, но для более быстрого усвоения их организмом рекомендуется употреблять её в отварном виде.

Кальций, железо, натрий, флавоноиды и антоцианы легче усваиваются из отварной свеклы. Кроме того, она служит природным средством для очищения организма, укрепления кровеносной системы и поддержания функций почек.

Капуста

Капуста значительно полезнее как в отварном, так и в квашеном виде, причем второй способ приготовления предпочтительнее.

Исследования показали, что в квашеной капусте содержится в три раза больше витамина С, чем в сырой! Да, вы не ослышались. Кроме того, в квашеной капусте присутствует полезная молочная кислота, способствующая расщеплению белков и усвоению пищи организмом.

Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
