«Я обожаю макароны, хотя многие утверждают, что они мне навредят…» — звучит в одной из популярных песен советской эпохи. Но действительно ли это вредный продукт, который следует избегать тем, кто следит за своей фигурой? Диетологи не так категоричны.

Макароны изготавливаются из высушенного теста, состоящего из муки и воды. На первый взгляд, это просто углеводы. Однако не все углеводы одинаково вредны.

Макароны могут стать частью сбалансированного рациона, если следовать нескольким простым рекомендациям, предложенным Викторией Гончар — диетологом, гастроэнтерологом и эндокринологом, кандидатом медицинских наук.

Как правильно выбрать макароны

«Сторонники здорового образа жизни часто считают макароны вредными для фигуры. На самом деле, все не так однозначно: при правильном выборе и приготовлении макароны могут быть не только вкусными, но и полезными», — утверждает врач. — «Не случайно паста является одним из основных компонентов средиземноморской диеты, известной своими преимуществами для здоровья».

«При выборе макарон главным критерием является их состав. Лучше отдавать предпочтение изделиям из твердых сортов пшеницы, относящимся к группе А», — рекомендует диетолог Виктория Гончар. — «Упаковка такой пасты, если она импортная, может содержать маркировку grano duro или durum. Оба термина означают „твердая пшеница“».

Чтобы удостовериться в качестве продукта, стоит проверить процентное содержание белка в составе. «Правильная» паста твердых сортов должна содержать не менее 12–15 граммов белка на 100 граммов. Макароны группы А имеют меньше калорий, но больше белка и полезной клетчатки. Они медленнее усваиваются и обеспечивают качественное и продолжительное насыщение.

Группы Б и В — не для тех, кто хочет похудеть

Макаронные изделия группы Б производятся из муки мягких сортов пшеницы. Они стоят дешевле, но и вреда фигуре приносят больше.

«Макароны из мягкой пшеницы содержат больше калорий и быстрых углеводов. Они быстрее перевариваются и могут вызывать колебания уровня сахара в крови, — объясняет врач. — Частое употребление таких макарон, особенно в больших количествах, может привести к набору лишнего веса, образованию жировых отложений и даже увеличить риск сахарного диабета».

Макаронные изделия группы B изготавливаются из хлебопекарной муки. Это наиболее вредный и наименее предпочтительный вариант.

Как правильно готовить макароны: три ключевых правила

Даже если вы выбираете пасту из твердых сортов пшеницы, важно контролировать размер порций. За один раз лучше не употреблять более 150 граммов готовых макарон (в сухом виде это около 60–70 граммов).

Следите за временем варки. Более полезной считается варка аль-денте, когда макароны сохраняют легкую жесткость. Это правило соблюдают в Италии. Паста аль-денте сохраняет больше питательных веществ и помогает дольше оставаться сытым. Однако при этом ее калорийность обычно выше из-за меньшего количества воды в готовом блюде. Макароны, отваренные до полной мягкости, менее полезны, но менее калорийны. Насыщение блюда водой снижает калорийность примерно на 25%.

Если вы следите за фигурой, стоит обратить внимание и на начинку к пасте. Если к макаронам подать обжаренный в масле фарш или соус на жирных сливках, калорийность блюда значительно возрастет. Более здоровой альтернативой станут тушеные овощи, нежирная рыба и томатный соус с зеленью и травами.