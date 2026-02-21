Гипертония, или повышенное артериальное давление, увеличивает вероятность инсульта и сердечного приступа.

Авторы исследования, в котором участвовали более двух тысяч человек, отметили, что употребление сырой моркови связано со снижением артериального давления.

«Морковный сок может оказать положительное влияние на артериальное давление, и, как показали исследования, он снижает как систолическое, так и диастолическое давление», — утверждают специалисты.

Не менее полезными являются и другие овощи, а также фрукты, которые помогают противостоять соли, способствующей повышению давления.

«Они содержат множество витаминов и минералов, поддерживающих здоровье организма, а также имеют низкую калорийность и высокое содержание клетчатки, что благоприятно сказывается на пищеварении и здоровье сердца», — пояснили британские ученые.

Для нормализации давления врачи также рекомендуют отказаться от курения и употребления алкоголя, а также внимательно следить за своим рационом.