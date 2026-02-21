Baltijas balss logotype
А что случилось? Проверят соответствие Swedbank требованиям по предотвращению отмывания денег

Бизнес
Дата публикации: 21.02.2026
LETA
ФОТО: LETA
ФОТО: LETA

Управление финансового надзора Швеции (FSA) начало расследование, чтобы выяснить, были ли проверки клиентов в шведском банке Swedbank достаточными для соблюдения национальных требований по предотвращению легализации незаконно полученных средств.

Расследование охватит период с декабря 2023 года по ноябрь 2025 года и сосредоточится на механизмах внутреннего контроля банка и процедурах проверки благонадёжности клиентов.

«То, как банки и финансовые компании в своей деятельности управляют рисками отмывания денег и финансирования терроризма, является приоритетным направлением работы FSA в 2026 году», — подчеркнул регулятор в комментарии агентству Reuters. При этом надзорное ведомство не уточнило, носит ли проверка плановый характер или она была инициирована в связи с подозрениями в нарушениях.

Swedbank в ответ на запрос Reuters предложил по всем вопросам, связанным с расследованием, обращаться к FSA.

Расследование Министерства юстиции США в отношении Swedbank по подозрению в возможном отмывании денег было завершено в январе без наложения штрафа. Оно было связано со скандалом об отмывании средств в странах Балтии, который ранее разгорелся вокруг банка Danske Bank.

#банки #Swedbank #отмывание денег
