При этом красотке то и дело задают один вопрос: «В чем ее секрет?»

Известная актриса и телеведущая вышла на связь из Таиланда. Эвелина Бледанс продемонстрировала результат самодисциплины, который восхитил всех.

В начале года артистка пережила сильный шок. Тем поздним вечером Эвелина Бледанс направлялась в Тюменскую филармонию, где должен был состояться показ спектакля «Любовь и голуби». Однако путешествие пошло не по плану – внезапно на дорогу выскочил олень, которого водителю, увы, так и не удалось объехать.

«Сбили оленя по дороге. Так было темно, что даже не было понятно сначала, сбили его мы или не сбили. Поскольку ехали по каким-то деревням, не было никаких даже заправок, чтобы посмотреть со светом, что произошло», — пожаловалась Бледанс подписчикам.

Похоже, артистка наконец-то дорвалась до заслуженного отдыха. Спустя месяц после ДТП звезда юмористического проекта «Маски-шоу» вышла на связь из Таиланда, где она не только великолепно проводит время, но и не упускает возможности показать свое идеальное тело в открытом купальнике. Как отмечают восхищенные подписчики, их ненаглядная «богиня» находится в одной поре уже как минимум лет 20.

«Мои дорогие, всем доброго утра. Желаю всем чувствовать себя свободными и в легкости. Кто не успел понять свои истинные желания, еще двое суток портал будет открыт. Можете мечтать. Обнимаю. С годом огненной лошади, надеюсь, в следующий раз еще вас поздравить! Пожелайте мне этого. (Говорят он раз 60 лет)», - поздравила артистка поклонников с Новым годом по восточному календарю.

При этом красотке то и дело задают один вопрос: «В чем ее секрет?» По словам Бледанс, главное – это спорт, которым порой ей приходится заниматься через силу. Мол, это не ее любимое занятие, но необходимость поддерживать форму берет верх. «Если перестану растягиваться и качать пресс, у меня будет талия как у кота Виталия», – сокрушается прекрасная Эвелина.

Кроме того, для ухода за кожей лица артистка использует простой, но эффективный метод: каждое утро она протирает лицо кубиком льда, сделанным на основе отвара ромашки и календулы, купленных в обычной аптеке. Элементарная процедура не только помогает проснуться, но и тонизирует кожу и способствует заживлению воспалений.

Ранее звезда также поделилась необычным ритуалом для ухода за полостью рта: перед сном она полощет рот кокосовым маслом с добавлением листьев эвкалипта, шалфея, лимона или других растений в течение 20 минут, после чего масло выплевывается. По ее словам, это помогает укрепить десны, обладает антисептическим эффектом и способствует расслаблению.