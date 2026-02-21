Baltijas balss logotype
США предупредили о главном риске войны с Ираном 1 216

В мире
Дата публикации: 21.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: США предупредили о главном риске войны с Ираном
ФОТО: Global Look Press

NYT: США рискуют надолго увязнуть в затяжном конфликте в случае начала ударов по Ирану.

Соединенные Штаты рискуют увязнуть в затяжном конфликте в случае, если президент США Дональд Трамп примет решение начать удары по Ирану. Об этом пишет газета The New York Times.

«Эксперты предупреждают, что нападение на Иран может оказаться гораздо более сложным, чем операция в Венесуэле, и способно втянуть США в затяжной конфликт», — говорится в статье.

Авторы отмечают, что иранское руководство располагает значительными военными ресурсами и разветвленной сетью региональных прокси-сил, которые могут помочь исламской республике оказать сопротивление силам США. Кроме того, Иран обладает одним из крупнейших ракетных арсеналов на Ближнем Востоке, способным поставить под угрозу американские базы в регионе.

#Иран #США #политика
    Aleks
    21-го февраля

    Писец тогда и Израилю....Много в мире сил ,которые не любят(мягко сказано)нацистов из его правительства и война будет жёсткая,а не СВО Путина,,ведь на стороне Ирана будут и афганские талибы,от которых США бежали Воспользуется моментом и Турция . Хотелось бы.Тогда можно разобрать Ротшильдов ,Борухов,Левитов и Коэнов на кирпичики.С нами бог-с ними 😈🔯

