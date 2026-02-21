Baltijas balss logotype
«Шнапсом угощали прямо в палате?» - интересуются у Волочковой, вернувшейся из Берлина 1 558

Lifenews
Дата публикации: 21.02.2026
Анастасия Волочкова за словом в карман не полезет.

Анастасия Волочкова за словом в карман не полезет.

«Ее Величеством» занимались лучшие доктора Германии.

Бывшая прима Большого театра довольно оперативно отреагировала на публикации в СМИ о той самой клинике, где ей сделали операцию. По словам Анастасии Волочковой, она потратила десятки тысяч евро во имя своего драгоценного здоровья, и это, само собой, не дает покоя ее нищим завистникам.

Несколькими днями ранее Анастасия Волочкова перенесла операцию на ноге. Заслуженной артистке удалили косточку, которая мешала ее тренировкам и портила внешний вид. Говоря о своем кратковременном визите в Германию, Анастасия Юрьевна делает акцент на том, что «Ее Величеством» занимались лучшие доктора страны. Но как выяснилось сегодня, в «элитной» немецкой клинике, где прооперировали Волочкову, также лечат бомжей. Местные жители постоянно жалуются на халатность персонала, вредную еду и путаницу с анализами.

Но, похоже, Волочкова уже настолько вошла в раж, что ее просто не остановить. В своей свежей публикации «королева шпагата» разместила говорящее фото, на котором она запечатлена с задранной ногой перед профессором, лицо которого предусмотрительно скрыто смайликом.

«Мои дорогие. Ну, может, хватит придумывать и слагать про меня небылицы. Хотя, понимаю, что жизнь многих людей, которым не чем заняться, скучна… Чесать злыми и завистливыми языками, конечно, проще, чем ногами… Пишут уже про какие-то бомжатники, а не дорогущую клинику в Германии, в которой мне сделали операцию на ножку. У меня все хорошо. Я дома… Мне было очень тяжело. Но я выдержала. Доктора были в восхищении моему столь молниеносному восстановлению. Профессор после операции пришел в палату и был удивлен, когда я в его присутствии и под контролем стала делать вертикальный шпагат», - высказалась артистка, устроившая шпагат-шоу перед врачом.

283-1.jpg

Тот факт, что балерине сейчас лучше поберечь силы, а она пытается впечатлить всех и вся, само собой, не ускользнул от внимания интернет-аудитории. Поведение Анастасии Волочковой в палате фолловеры назвали глупым и вызывающим. Некоторые недоброжелатели пошли дальше, предположив, что танцовщица устроила шоу после дегустации местных напитков с градусом.

«Шнапсом угощали прямо в палате?»; «Тема рогатки раскрыта. Анастасия не подвела, все стабильно пока»; «А разве можно такие вещи делать после операции? Настя же, вроде, поехала домой сразу после процедуры?» - рассуждают критики.

#медицина #Анастасия Волочкова #балет #критика #здоровье #Германия
