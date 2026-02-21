После расставания с Китом Урбаном Николь Кидман переехала в Нэшвилл, ведет тихий, непубличный образ жизни и сосредоточена на воспитании детей. В отличие от бывшего мужа, который уже начал новый роман, актриса пока не торопится с личной жизнью.

По информации источников, за Николь активно ухаживает влиятельный бизнесмен — 62-летний Пол Сейлем, глава совета директоров MGM Resorts. Бывший супруг Сейлема разведен с 2021 года, а сам он настроен решительно и всеми силами старается привлечь внимание кинозвезды.

Тем не менее, Николь Кидман пока остается непреклонной: она сосредоточена на материнстве и своих детях. По словам источников, «она ни с кем не встречается, она незамужняя женщина». На данный момент сердце актрисы свободно.

Источник