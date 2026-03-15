Конец! Найден последний гражданин Советского Союза 0 1138

Дата публикации: 15.03.2026
ФОТО: Global Look Press

Жительница Узбекистана более 30 лет прожила с паспортом Советского Союза.

В Узбекистане нашли последнего гражданина Советского Союза.

Речь идет о 53-летней жительнице Самаркандской области, которая, выйдя в 1992 году замуж, сменила место жительства, но не заменила удостоверение личности. В результате женщина более 30 лет прожила с паспортом несуществующего государства.

«После того как ситуация была выявлена, районные отделы юстиции совместно с подразделением миграции и оформления гражданства приняли необходимые меры», — подчеркнули в Минюсте Узбекистана.

Редакция BB.LV
