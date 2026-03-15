На портале общественных инициатив "Manabalss.lv" начат сбор подписей за временное снижение ставки акциза и налога на добавленную стоимость (НДС) на топливо на срок до 12 месяцев.

Представителем инициативы является Мартиньш Розе. Он пишет, что цены на топливо в Латвии оказывают значительное влияние на семейные бюджеты, расходы предприятий и общий уровень инфляции в стране.

"Геополитическая нестабильность на Ближнем Востоке и колебания на мировом рынке нефти приводят к быстрым изменениям цен, на которые жители Латвии повлиять не могут", - говорит Розе, добавляя, что акциз и НДС составляют значительную часть конечной цены топлива.

Действующая система не предусматривает автоматического или временного механизма снижения налогового бремени в случае исключительного роста мировых цен для стабилизации внутреннего рынка, говорится в инициативе. Это приводит к росту расходов на транспорт, продукты питания и услуги, снижению покупательной способности людей и конкурентоспособности предприятий.

Нынешняя ситуация особенно негативно сказывается на жителях регионов, которые зачастую не имеют достаточного доступа к общественному транспорту и напрямую зависят от частного транспорта, говорит Розе. По его мнению, такая ситуация требует гибкого налогового механизма, который реагирует на исключительные обстоятельства и защищает общественные интересы.

Розе предлагает временно снизить акциз на топливо на срок до 12 месяцев, до минимальных пороговых значений, установленных Европейским союзом (ЕС). Он призывает применять пониженную ставку НДС к топливу там, где это юридически возможно в рамках законодательства ЕС.

Параллельно Розе призывает включить в законодательство механизм, позволяющий Кабинету министров снижать налоговую нагрузку на топливо на определенный период времени в чрезвычайных ситуациях, если мировые цены на нефть превышают определенный порог.

Как заявил министр экономики Виктор Валайнис, правительство примет решение по этому вопросу в зависимости от развития цен на топливо и влияния войны. Если последствия будут краткосрочными, то необходимости в снижении акциза не будет, но если прогнозы покажут, что военные действия будут длительными, последуют активные решения.

Как сообщалось, с момента эскалации конфликта на Ближнем Востоке 28 февраля этого года средняя цена дизельного топлива в крупнейших сетях АЗС Латвии выросла примерно на 25%, а цена бензина 95-й марки - на 7-9%.