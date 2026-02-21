Baltijas balss logotype
«Мы с вами!» Европейский лидер обратился к Трампу по Украине

В мире
Дата публикации: 21.02.2026
BB.LV
Фото - скриншот © Facebook

Фото - скриншот © Facebook

Орбан обратился к Трампу по Украине и призвал его продолжать в том же духе.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обратился к президенту США Дональду Трампу по вопросу урегулирования конфликта на Украине и призвал американского лидера «продолжать в том же духе». Заявление политика опубликовано в соцсети X.

«Венгрия с вами. Продолжайте в том же духе, господин президент!» — написал Орбан.

Венгерский премьер отметил, что без участия Соединенных Штатов невозможен реальный путь к миру между Россией и Украиной. Он выразил сожаление, что Европейский союз (ЕС) параллельно с мирными усилиями Вашингтона продолжает «играть с огнем» и отдалять перспективы урегулирования конфликта.

#Виктор Орбан #США #Украина #Дональд Трамп #социальные сети #политика #Венгрия
(1)
  • I
    Inga
    21-го февраля

    зря вы им кидаетесь он ваш.

    0
    0

