Орбан обратился к Трампу по Украине и призвал его продолжать в том же духе.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обратился к президенту США Дональду Трампу по вопросу урегулирования конфликта на Украине и призвал американского лидера «продолжать в том же духе». Заявление политика опубликовано в соцсети X.

«Венгрия с вами. Продолжайте в том же духе, господин президент!» — написал Орбан.

Венгерский премьер отметил, что без участия Соединенных Штатов невозможен реальный путь к миру между Россией и Украиной. Он выразил сожаление, что Европейский союз (ЕС) параллельно с мирными усилиями Вашингтона продолжает «играть с огнем» и отдалять перспективы урегулирования конфликта.