Йоханесс Клебо повторил достижение на Олимпиадах американского пловца Майкла Фелпса

Спорт
Дата публикации: 21.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Йоханесс Клебо повторил достижение на Олимпиадах американского пловца Майкла Фелпса

15-кратный чемпион мира норвежский лыжник Йоханнес Клебо стал первым спортсменом после легендарного американского пловца Майкла Фелпса, которому удалось выиграть шесть медалей на одной Олимпиаде.

На Олимпийских играх-2026 в Италии Клебо выиграл личный и командный спринты, гонку с раздельным стартом на 10 км свободным стилем, марафон классическим стилем, эстафету и скиатлон.

Фелпс дважды в карьере брал на одной Олимпиаде шесть и более золотых медалей. В последний раз это произошло на Играх-2008, тогда Майкл занёс в свой актив сразу восемь наград высшей пробы.

Оставить комментарий

(1)
  • РС
    Рейн Споле
    21-го февраля

    Клебо выиграл 6 ЗОЛОТЫХ медалей,а не 6 медалей. Автор, ты реально глуп.

    0
    1

