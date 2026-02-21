15-кратный чемпион мира норвежский лыжник Йоханнес Клебо стал первым спортсменом после легендарного американского пловца Майкла Фелпса, которому удалось выиграть шесть медалей на одной Олимпиаде.

На Олимпийских играх-2026 в Италии Клебо выиграл личный и командный спринты, гонку с раздельным стартом на 10 км свободным стилем, марафон классическим стилем, эстафету и скиатлон.

Фелпс дважды в карьере брал на одной Олимпиаде шесть и более золотых медалей. В последний раз это произошло на Играх-2008, тогда Майкл занёс в свой актив сразу восемь наград высшей пробы.