В пятницу, 20 февраля, завершился первый полуфинальный матч хоккейного турнира Олимпиады-2026 в Италии.

Сборная Канады одержала сложнейшую победу над финнами, став первым финалистом Игр. Североамериканцы уступали со счетом 0:2, но вырвали победу за 36 секунд до конца встречи.

Канада — Финляндия — 3:2

Шайбы: 0:1 — Рантанен (Ахо, 16.55, бол.). 0:2 — Хаула (Армиа, 23.26, мен.). 1:2 — Рейнхарт (Макар, Макдэвид, 34.20, бол.). 2:2 — Теодор (Санхейм, Уилсон, 50.34). 3:2 — Маккиннон (Макдэвид, Макар, 59.24, бол.).

Автором решающей шайбы стал 30-летний форвард «Колорадо» Натан Маккиннон, реализовавший большинство.

Во втором матче 1/2 финала сыграют команды США и Словакии. Игра также состоится 19 февраля и начнется в 22.10 по латвийскому времени.

Главный поединок олимпийского хоккейного турнира пройдет 22 февраля.