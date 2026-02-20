После того, как биатлонист Йоханнес Дале-Шевдал одержал победу в масс-старте, общее количество золотых медалей Норвегии на Олимпийских играх 2026 года в Италии достигло 17.

Таким образом, сборная Норвегии установила рекорд по количеству побед, превзойдя своё же достижение четырёхлетней давности (в 2022 году в Пекине было 16).

Большая часть медалей принадлежит лыжнику Йоханнесу Клебо. На этой Олимпиаде он одержал уже 5 побед — в скиатлоне, в индивидуальной гонке, в эстафете, в спринте и в командном спринте.

Олимпийские игры 2026 года в Милане и Кортина-д'Ампеццо проходят с 6 по 22 февраля.