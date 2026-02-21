Baltijas balss logotype
Спецпосланник Трампа пошел в разрез с позицией правительства Латвии 5 6296

Наша Латвия
Дата публикации: 21.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Спецпосланник Трампа пошел в разрез с позицией правительства Латвии

Участие россиян в Паралимпиаде с флагом и гимном публично поддержал спецпосланник президента США по глобальному партнерству Паоло Замполли, сообщает The New York Times.

«Я думаю, спорт для всех», — прокомментировал он решение о допуске россиян.

В то же время в Латвии раскритиковали это решение. Министр образования и науки Даце Мелбарде, что отказывается посещать предстоящие Паралимпийские игры в Милане–Кортина-д’Ампеццо до тех пор, пока остаётся в силе решение, позволяющее спортсменам России и Беларуси выступать под флагами своих государств.

В то же время, как пишет The New York Times, президент ФИФА недавно заявил, что хочет видеть Россию в международных соревнованиях, а президент МОК Ковентри сказала, что спорт должен оставаться «нейтральной площадкой, где каждый спортсмен может свободно соревноваться».

Ещё один член МОК, иорданский принц Фейсал Аль Хуссейн, также поддержал возвращение России.

"Они, безусловно, делают хорошие шаги вперед, и в конечном итоге олимпийское движение - это инклюзивность, а не эксклюзивность, поэтому мы должны найти способ вернуть всех", - заявил Хуссейн.

BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(5)
  • Мп
    Мимо проходил
    21-го февраля

    Домашнее задание латышским политикам: срочно научиться переобуваться в прыжке.

    70
    7
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    21-го февраля

    что отказывается посещать

    == А что, её туда кто - то вообще приглашал?

    94
    7
  • ТТ
    Тим Тим
    21-го февраля

    .. Даце Мелбарде, что отказывается посещать предстоящие Паралимпийские игры.. беда, конечно без неë и игры не игры, может МОК еë всë-таки уговорит, ведьге последний человек в в мировой политике, тяжеловестак сказать,ну б.. дьклоунеса.

    64
    2
  • Е
    Ехидный
    21-го февраля

    Латвия совсем берега попутала !!! магкое кхе-кхе из Вашингтона и на лету переобуются !!!!

    63
    2
  • I
    Inga
    21-го февраля

    по вшей традиции ,рядом с кр. галстуком постоя вший,аффторитет для нород

    5
    54
Читать все комментарии

