Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

В Риге крыса спасла мужчину от гибели в пожаре 1 761

В мире животных
Дата публикации: 21.02.2026
TV3
Изображение к статье: В Риге крыса спасла мужчину от гибели в пожаре

20 февраля утром в микрорайоне Вецдаугава в Риге крыса разбудила хозяина частного дома во время пожара и тем самым оградила его от беды. Чудесную историю спасения рассказали на телеканале TV3 в программе Degpunktā.

Дело было ранним утром. Хозяин дома Леонид еще спал, когда его разбудил громкий шум. Мужчина решил, что источником шума является очередная крыса, поскольку грызуны давно стали проблемой в доме.

Когда Леонид пошёл проверить, что происходит, то увидел, что одно из помещений уже охвачено огнем. Мужчина попытался потушить пламя самостоятельно, но понял, что это бесполезно и вызвал пожарных. Прибывшие спасатели ликвидировали возгорание.

По словам хозяина, за последние два года он уничтожил в доме примерно 128 крыс. Однако на этот раз именно шум, поднятый грызуном ранним утром, разбудил мужчину и позволил вовремя обнаружить пожар.

Причиной возгорания, как признал сам владелец, стало хранение дров внутри помещения. В результате пожара в нескольких комнатах были выбиты окна и повреждены конструкции. Несмотря на это, мужчина намерен самостоятельно устранить последствия и продолжить жить в доме, где прожил около 50 лет.

Читайте нас также:
#пожар #животные #дом #Латвия #безопасность #новости
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
2
2
0
0
0
0

Оставить комментарий

(1)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Почему у кошек наблюдаются залысины на ушах?
Изображение к статье: Розовый слон: познакомьтесь с самым необычным детенышем Африки
Изображение к статье: Почему некоторые кошки не мурлыкают
Изображение к статье: Тайна природы: почему обезьяны не становятся людьми

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: В прошлом году зарегистрировано меньше всего убийств за годы независимости
ЧП и криминал
Изображение к статье: О чем больше всего жалеют 90-летние люди: результаты исследования
Люблю!
Изображение к статье: Призывают отдать накопления! Процесс пошел... Эксклюзив!
Политика
Изображение к статье: Начальник полиции сообщил, сколько получают полицейские в Латвии
Наша Латвия
Изображение к статье: Депутат Сейма: «Сколько раз нам нужно добиваться новых антирекордов рождаемости, чтобы наконец начать решать демографическую ситуацию в Латвии? »
Политика
2
Изображение к статье: Весной возможны опасные наводнения с затоплением территорий - министерство
Наша Латвия
Изображение к статье: В прошлом году зарегистрировано меньше всего убийств за годы независимости
ЧП и криминал
Изображение к статье: О чем больше всего жалеют 90-летние люди: результаты исследования
Люблю!
Изображение к статье: Призывают отдать накопления! Процесс пошел... Эксклюзив!
Политика

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео