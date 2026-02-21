20 февраля утром в микрорайоне Вецдаугава в Риге крыса разбудила хозяина частного дома во время пожара и тем самым оградила его от беды. Чудесную историю спасения рассказали на телеканале TV3 в программе Degpunktā.

Дело было ранним утром. Хозяин дома Леонид еще спал, когда его разбудил громкий шум. Мужчина решил, что источником шума является очередная крыса, поскольку грызуны давно стали проблемой в доме.

Когда Леонид пошёл проверить, что происходит, то увидел, что одно из помещений уже охвачено огнем. Мужчина попытался потушить пламя самостоятельно, но понял, что это бесполезно и вызвал пожарных. Прибывшие спасатели ликвидировали возгорание.

По словам хозяина, за последние два года он уничтожил в доме примерно 128 крыс. Однако на этот раз именно шум, поднятый грызуном ранним утром, разбудил мужчину и позволил вовремя обнаружить пожар.

Причиной возгорания, как признал сам владелец, стало хранение дров внутри помещения. В результате пожара в нескольких комнатах были выбиты окна и повреждены конструкции. Несмотря на это, мужчина намерен самостоятельно устранить последствия и продолжить жить в доме, где прожил около 50 лет.