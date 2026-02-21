Baltijas balss logotype
Бывший дом Мэрилин Монро в Калифорнии выставили на продажу: сколько стоит? 0 347

Lifenews
Дата публикации: 21.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Бывший дом Мэрилин Монро в Калифорнии выставили на продажу: сколько стоит?

В американском городе Палм-Спрингс, который расположен в штате Калифорния, на востоке от Лос-Анджелеса, выставлен на продажу бывший дом американской актрисы Мэрилин Монро.

Стоимость дома — $3,3 млн, следует из сообщения Mansion Global.

Мэрилин Монро — американская киноактриса, певица, модель и секс-символ 1950-х годов. Одна из самых узнаваемых актрис американского кинематографа. Снималась в фильмах «Джентльмены предпочитают блондинок», «Как выйти замуж за миллионера», «Река не течет вспять», «Принц и танцовщица», «В джазе только девушки», «Неприкаянные» и других.

Дом построен в стиле модерн и известен как «кукольный домик Мэрилин Монро». Актриса купила его в 1961 году и использовала как дачу вплоть до своей смерти в августе 1962 года.

Общая площадь дома составляет 278,7 кв. м, в нем есть гостиная открытой планировки с камином, отдельная обеденная зона, бар, четыре спальни и четыре ванные комнаты.

Раздвижные стеклянные двери ведут на придомовую территорию, где расположены крытая терраса, бассейн, джакузи и место для костра.

В 2025 году двукратный чемпион НБА Джуван Ховард выставил на продажу особняк в Майами за $31,5 млн. Дом звезды баскетбола расположен на участке площадью почти 7 га.

Также в 2025 году дом в Вудстоке, штат Нью-Йорк, который изображен на обложке самого известного альбома американского певца Боба Дилана продан за $4,99 млн. На территории особняка есть подогреваемый бассейн с соленой водой, пространство для медитации, пруд и амфитеатр.

#история #недвижимость #архитектура #знаменитости #продажа
