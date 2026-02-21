Baltijas balss logotype
Новая волна в Юрмале была настоящим мясным рынком - модельер требует расследования

Дата публикации: 21.02.2026
Neatkarīgā
Изображение к статье: Новая волна в Юрмале была настоящим мясным рынком - модельер требует расследования

Латвийский модельер Гинтс Буде в интервью "Nra.lv sarunas" выступил с резким заявлением, призвав Госполицию обратить внимание на возможные связи модельного бизнеса с представителями России во время проведения конкурса "Новая волна" в Юрмале.

Гинтс Буде провел параллели с международными скандалами, связанными с делом Джеффри Эпштейна, намекнув на участие некоторых латвийских модельных агентств в «обслуживании» конкурса «Новая волна». Он выразил сомнение в том, что во время пребывания в Латвии представители российской элиты вели себя иначе, чем обычно.

«Я не думаю, что у олигархов, так же как и у российских звезд, вдруг были какие-то каникулы в их сексуальной жизни», — сказал Гинтс Буде.

Модельер считает, что проверить возможные факты несложно, в том числе через сотрудников гостиниц Юрмалы. «Очень просто связаться с теми несколькими юрмальскими гостиницами. Что там происходило? Доказательства будут. Именно через персонал. Можно узнать, кто работал в то время, заходили ли в эту гостиницу подростки или нет», — отметил он.

Буде также упомянул известных российских артистов, выступавших на «Новой волне».

«Я действительно не верю, что Киркоров, Басков или Лазарев вдруг, как говорится… изменили свои привычки в Латвии. Я думаю, что Юрмала как раз и была с этим особым летним сексуальным шиком», — заявил он.

Особенно резко модельер высказался о закулисье конкурса. «Именно поэтому, организованная вокруг "Новой волны" модельная среда, я думаю, это был действительно настоящий мясной рынок», — сказал Буде.

#Латвия #Россия
  • LB
    Lidija Belonosova
    21-го февраля

    Перед интервью его проверяли на наличие в крови наркотиков и алкоголя? Он заговаривается как Зеля! Я и то лучше говорю на языке ,, Высшей касты,,! А в недалёком прошлом ,,МОДЕЛЬЕРЫ,, заморские КТО и чем местные от них отличаются? ......

    3
    0
  • Мп
    Мимо проходил
    21-го февраля

    Сегодняшний дежурный-лопатофил стирает все комментарии по делу и оставляет бредятину. Повторюсь в пятый раз: пусть этот "модельер" сперва потребует обнародовать засекреченный доклад педофильской комиссии Сеймв. Может оказаться, что филиал "острова Эпштейна" работал в Латвии - о, ужас! - самостоятельно, без "руки Москвы"...

    4
    0
  • I
    Inga
    21-го февраля

    в вашей делигации в женеве ваша сми бабец в гавайской рубахе с голубыми ленточками от орденов с причёской так вам и надо.это у вас разумопроникновение.как и готовые вам дыры,на охоту ходите,небось?ау

    6
    1
  • Е
    Ехидный
    Inga
    21-го февраля

    совет по- дружески - когда отпустит ,тогда и пиши !!!

    9
    2
  • Е
    Ехидный
    21-го февраля

    этого модельера никто не знает !!!!портки не продаются - решил на скандале свое имя засветить !!!

    82
    4
Видео