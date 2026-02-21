Латвийский модельер Гинтс Буде в интервью "Nra.lv sarunas" выступил с резким заявлением, призвав Госполицию обратить внимание на возможные связи модельного бизнеса с представителями России во время проведения конкурса "Новая волна" в Юрмале.

Гинтс Буде провел параллели с международными скандалами, связанными с делом Джеффри Эпштейна, намекнув на участие некоторых латвийских модельных агентств в «обслуживании» конкурса «Новая волна». Он выразил сомнение в том, что во время пребывания в Латвии представители российской элиты вели себя иначе, чем обычно.

«Я не думаю, что у олигархов, так же как и у российских звезд, вдруг были какие-то каникулы в их сексуальной жизни», — сказал Гинтс Буде.

Модельер считает, что проверить возможные факты несложно, в том числе через сотрудников гостиниц Юрмалы. «Очень просто связаться с теми несколькими юрмальскими гостиницами. Что там происходило? Доказательства будут. Именно через персонал. Можно узнать, кто работал в то время, заходили ли в эту гостиницу подростки или нет», — отметил он.

Буде также упомянул известных российских артистов, выступавших на «Новой волне».

«Я действительно не верю, что Киркоров, Басков или Лазарев вдруг, как говорится… изменили свои привычки в Латвии. Я думаю, что Юрмала как раз и была с этим особым летним сексуальным шиком», — заявил он.

Особенно резко модельер высказался о закулисье конкурса. «Именно поэтому, организованная вокруг "Новой волны" модельная среда, я думаю, это был действительно настоящий мясной рынок», — сказал Буде.