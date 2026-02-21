Аллергия на холод возникает из-за наличия в организме человека видоизмененных крупных белков — криоглобулинов. Об этом заявил аллерголог и иммунолог Владимир Болибок.

Эти белки, пояснил врач, приводят к выбросу гистамина и возникновению крапивницы (заболевание аллергического характера, проявляющееся в виде волдырей на коже и слизистых оболочках, а также зуда). При охлаждении кожи, добавил Болибок, криоглобулины выпадают в осадок, образовывая хлопья, которые являются характерными признаками аллергии на холод.

Затем происходит выброс гистамина, и возникает крапивница, отметил врач. Способствовать появлению такого рода аллергии могут другие болезни, включая различного рода инфекции, аутоиммунные процессы и заболевания внутренних органов, резюмировал иммунолог.

Ранее старший преподаватель кафедры хирургии медицинского факультета Александр Умнов заявил, что при аллергии на мороз может развиваться конъюнктивит. Другими следствиями могут стать слезотечение, ринит с чиханием и выделением из носа, а также бронхоспазм.