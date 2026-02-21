Baltijas balss logotype
Врач предупредила о неожиданной угрозе утренней сонливости

Lifenews
Дата публикации: 21.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Врач предупредила о неожиданной угрозе утренней сонливости
ФОТО: Freepik

Невролог: микропробуждения увеличивают нагрузку на сердце.

Усталость утром после сна зачастую говорит о недостаточной продолжительности отдыха, которая таит в себе опасность для здоровья. Об этом рассказала врач-невролог Мария Лавренова.

По ее словам, часто проблема заключается в микропробуждениях — кратковременных эпизодах активации мозга длительностью менее 15 секунд. Они являются неотъемлемой частью нормального сна и в норме способствуют консолидации памяти и переходу в фазу быстрого сна.

«Однако когда микропробуждений становится слишком много или они становятся длительнее, это приводит к неприятным последствиям для здоровья», — объяснила Лавренова.

Как подчеркивает специалист, исследования говорят о повышении давления, росте уровня сахара в крови и нагрузке на сердце из-за избыточной фрагментации сна. Ко всему прочему, частые небольшие пробуждения мешают достичь глубоких стадий медленного сна и фазы быстрого сна. В свою очередь, они крайне важны для физического и когнитивного восстановления, указывает врач.

#сон #усталость #сердце #сонливость #здоровье
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
