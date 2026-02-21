Baltijas balss logotype
Малышева унизила ответившую на вопрос о поносе женщину 0 640

Lifenews
Дата публикации: 21.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Малышева унизила ответившую на вопрос о поносе женщину
ФОТО: Youtube

Врач Малышева пристыдила женщину, принимающую активированный уголь при поносе.

Врач и телеведущая Елена Малышева пристыдила женщину после ее ответа на вопрос о поносе. У гостьи, перенесшей это заболевание, спросили, что она делает при рвоте и жидком стуле. Участница передачи ответила, что в таких случаях принимает активированный уголь.

«Господи, откуда они все это берут, откуда этот уголь вообще? (...) Кишечник и так раздражен, у вас понос, а вы ему уголька еще поддали. Но уголь — это и есть уголь», — возмутилась Малышева. Она заверила, что он на самом деле только усиливает раздражение желудочно-кишечного тракта.

Ранее Малышева обратилась к тем, кто не делает прививки от гриппа. Она призвала их опомниться и заявила, что в них якобы мутирует вирус гриппа.

Читайте нас также:
#медицина #здоровье
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

Видео