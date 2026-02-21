Выставка, посвященная образованию, проходит на этих выходных в комплексе на Кипсале. Среди разношерстных институтов, академий и университетов особым внимание молодежи пользовался стенд Антитеррористического подразделения «Омега».

Как рассказали порталу bb.lv спецназовцы, там ждут пополнения. Впрочем, любого желающего с улицы не возьму. Чтобы стать бойцом «Омеги» надо быть гражданином Латвии не младше 18 лет и не старше сорока.

Кроме того кандидаты должны быть сильны и быстры. Вот, минимальные физические требования для претендентов:

– Бег на 3000 м — быстрее 13 минут 30 секунд;

– Подтягивания на перекладине (верхний хват) — собственный вес + 10 кг, не менее 5 раз;

– Жим штанги лёжа — собственный вес, не менее 5 раз;

– Становая тяга — собственный вес + 20 кг, не менее 5 раз;

– Комплекс упражнений — 5 кругов, не более 5 минут: 10 × прыжки «лягушка»; 10 × упражнения на пресс; 10 × отжиманий в упоре лёжа; 10 × выпады с прыжком.

– Упор лёжа на предплечьях («планка») — не менее 2 минут 30 секунд. Чтобы лучше подготовиться к отбору, предлагается оценить свой уровень подготовки, выполняя упражнения типа CrossFit или комплекс упражнений SDC.

Еще должны быть базовые навыки плавания.