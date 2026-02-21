Baltijas balss logotype
На Кипсале ищут борцов с террористами: тех, кому за сорок, в отряд не возьмут 3 1451

ЧП и криминал
Дата публикации: 21.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: На Кипсале ищут борцов с террористами: тех, кому за сорок, в отряд не возьмут

Выставка, посвященная образованию, проходит на этих выходных в комплексе на Кипсале. Среди разношерстных институтов, академий и университетов особым внимание молодежи пользовался стенд Антитеррористического подразделения «Омега».

Как рассказали порталу bb.lv спецназовцы, там ждут пополнения. Впрочем, любого желающего с улицы не возьму. Чтобы стать бойцом «Омеги» надо быть гражданином Латвии не младше 18 лет и не старше сорока.

Кроме того кандидаты должны быть сильны и быстры. Вот, минимальные физические требования для претендентов:

– Бег на 3000 м — быстрее 13 минут 30 секунд;

– Подтягивания на перекладине (верхний хват) — собственный вес + 10 кг, не менее 5 раз;

– Жим штанги лёжа — собственный вес, не менее 5 раз;

– Становая тяга — собственный вес + 20 кг, не менее 5 раз;

– Комплекс упражнений — 5 кругов, не более 5 минут: 10 × прыжки «лягушка»; 10 × упражнения на пресс; 10 × отжиманий в упоре лёжа; 10 × выпады с прыжком.

– Упор лёжа на предплечьях («планка») — не менее 2 минут 30 секунд. Чтобы лучше подготовиться к отбору, предлагается оценить свой уровень подготовки, выполняя упражнения типа CrossFit или комплекс упражнений SDC.

Еще должны быть базовые навыки плавания.

(3)
  • ИС
    Иннокентий Сидоров
    22-го февраля

    Mr.FGJCNJK..Так-то оно так(не поспоришь, скоро без него на вокзале в сортир общественный не пустят),но если на то пошло я ещё и про образование не упомянул, как минимум к этому всему нужно среднее (как максимум, желательно бакалавриат или просто высшее) Так что, не так попасть туда легко!

    2
    0
  • ИС
    Иннокентий Сидоров
    21-го февраля

    Нынешняя молодёжь, эти нормативы сдаст 1-2/10, так как в Латвии поколение дрыщей в основном. Статистику стоит посмотреть, по прзыву или добровольной службе, из 10 претендентов , медкомиссию в состоянии пройти и получить пригодность к строевой, проходят единицы, либо физически слабый, либо различные заболевания астма, желудочно-кишечный тракт, сердца и тд, с зубами вообще беда у большей части рекрутов. И это не мои выдумки а факт и статистика, вот это и есть одна из причин недобора в армию (на простую, обычную службу) а тут спецназ,где нагрузка в разы больше. И по факту всегда так было и сейчас не исключение, в такие ряды спецподразделений, всегда был жесточайший отбор, что в Латвии, что в США что в России, да где угодно+предпочтения отдаётся служившим, уже прошедшим службу, так как без армейского опыта, 95%что отсеят, ну если ты конечно не спортсмен какой-то с кучами медалей!Так что большей части желающих, остается только смотреть фильмы и мечтать. В ту-же пожарку (VUGD)Фитнес тест не слабый (я проходил, знаю что говорю)а тут спецура! И я не обобщаю всех, но к большей половине, это относится.

    23
    2
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    Иннокентий Сидоров
    22-го февраля

    Но в основе лежало, лежит и будет лежать знание латышского языка.

    Это основа, всё остальное это приложение!

    18
    1
Видео