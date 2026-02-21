Baltijas balss logotype
Актер Гундар Аболиньш признался, чего ему больше всего не хватает на этих Олимпийских играх 0 1109

Наша Латвия
Дата публикации: 21.02.2026
mixnews.lv
Изображение к статье: Актер Гундар Аболиньш признался, чего ему больше всего не хватает на этих Олимпийских играх

Спортивные фанаты часто упоминают легендарного спортивного комментатора Анатолия Крейпанса, который в предыдущие годы всегда комментировал открытие Олимпийских игр, а также соревнования по нескольким спортивным дисциплинам, пишет NRA.lv.

Напомним, что LTV прекратила трудовые отношения с легендарным комментатором, поэтому как церемонию открытия, так и текущие соревнования комментируют другие спортивные журналисты. Широкую критику в соцсетях вызвал один из комментаторов во время открытия Олимпиады. Работа других комментаторов также часто вызывает волну критики.

Теперь с резким замечанием выступил известный актер Гундарс Аболиньш, написав на своей странице в Facebook:

«Смотрю лыжные гонки и биатлон. Как мне не хватает Анатолия Крейпана!!!»

Под его постом комментаторы оставили более 2,2 тысяч лайков и более 130 комментариев с похожим настроением - люди говорят о дешевых шутках и пустых разговорах.

«… в Латвии живут зрители, которым мало интересны дешевые шутки при просмотре Олимпийских игр, их интересуют опыт и знания о спорте!

«Его подготовка и знания обучают каждого - будь ты заядлый спортивный фанат или просто наблюдатель Олимпиады. Сейчас многие трансляции - абсолютно лишние пустые разговоры, которые иногда очень мешают».

«Смотрю Олимпиаду! Как не хватает комментатора, который понимает, что значит «комментировать»! Эта «болтовня» временами раздражает! Но хочется смотреть на все позитивно!»

Пользователи соцсети просят вернуть Крейпана и говорят о том, что им приходится смотреть соревнования без звука.

Анатолий Крейпанс - известный латвийский спортивный комментатор. Он проработал на Латвийском телевидении (LTV) более 30 лет, регулярно вел прямые спортивные трансляции, включая Олимпийские игры. Он особенно известен своими репортажами по гандболу, хоккею, футболу и баскетболу. В конце 2024 года Латвийское телевидение неожиданно решило расторгнуть с ним контракт, что вызвало резонанс в спортивном сообществе Латвии

