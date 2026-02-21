Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Эхо грядущей войны: фрахт нефтетанкеров вырос до максимума с 2020 года 1 497

Бизнес
Дата публикации: 21.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Эхо грядущей войны: фрахт нефтетанкеров вырос до максимума с 2020 года

Ставки фрахта нефтяных супертанкеров повышаются на фоне растущего риска серьезного удара США по Ирану и могут превысить максимумы, зафиксированные в 2020 году, сообщает Bloomberg.

По данным Baltic Exchange, стоимость фрахта танкера класса VLCC на маршруте Ближний Восток - Китай увеличилась почти втрое с начала этого года, достигнув $151 208 в сутки, что является самым высоким уровнем со времен начала пандемии COVID-19 в 2020 году.

США существенно нарастили военное присутствие на Ближнем Востоке за последнее время. Американский президент Дональд Трамп заявил 19 февраля, что у Тегерана есть 10-15 дней для заключения соглашения с Вашингтоном по ядерной программе и "произойдут очень плохие вещи", если соглашение не будет достигнуто.

Серьезный удар по Ирану может нарушить судоходство в Ормузском проливе, являющемся ключевым маршрутом поставок ближневосточной нефти, и еще больше повысить стоимость фрахта.

Росту ставок также способствует концентрация собственности на такие суда, отмечает Bloomberg. По данным агентства, за последние один-два месяца южнокорейская компания Sinokor приобрела или зафрахтовала значительное число супертанкеров и теперь контролирует порядка 120 VLCC. "Военные действия на Ближнем Востоке, вероятно, приведут к росту ставок фрахта до уровней, которых не было с 2019 года", - отмечает аналитик Oil Brokerage Ануп Сингх.

Стоимость фрахта на других маршрутах также растет: ставки для направляющихся из американской части Мексиканского залива в Китай VLCC находятся на максимуме с конца 2022 года, показывают данные Baltic Exchange.

Читайте нас также:
#covid-19 #Иран #США #геополитика #экономика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
1
1
1
2
0
0

Оставить комментарий

(1)
  • I
    Inga
    22-го февраля

    вот как вы судно развернули,так вам и поплавает

    0
    3

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Недельная поездка в Барселону станет дороже на 100 евро: Каталония повысила туристический сбор
Изображение к статье: Джордж Вашингтон по-прежнему взирает с баксов. Иконка видео
Изображение к статье: Каникулы - это веселье и покупки. Иконка видео
Изображение к статье: Rietumu Banka внедрил Apple Pay

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Весной возможны опасные наводнения с затоплением территорий - министерство
Наша Латвия
Изображение к статье: Польша отказалась «быть лохом» в отношениях с США
В мире
Изображение к статье: Как надолго забыть о пыли: простой трюк с кондиционером
Люблю!
Изображение к статье: Просто смешать и поставить в духовку: оригинальный рецепт пельменного пирога
Люблю!
Изображение к статье: Бывшая ГДР традиционно отличалась вниманием к детям.
В мире
Изображение к статье: Женщинам назвали скрытую опасность лишнего веса
Lifenews
Изображение к статье: Весной возможны опасные наводнения с затоплением территорий - министерство
Наша Латвия
Изображение к статье: Польша отказалась «быть лохом» в отношениях с США
В мире
Изображение к статье: Как надолго забыть о пыли: простой трюк с кондиционером
Люблю!

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео