Король ужасов на экране: свежие фильмы и сериалы по Стивену Кингу 0 401

Культура &
Дата публикации: 22.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Король ужасов на экране: свежие фильмы и сериалы по Стивену Кингу

Количество экранизаций произведений Стивен Кинг давно стремится к бесконечности. Причина не только в том, что с 1970-х годов режиссёры регулярно возвращаются к его культовым романам, но и в поразительной продуктивности самого автора. Почти каждое новое произведение рано или поздно получает экранную версию. Разберёмся, какие заметные киноновинки по Кингу вышли в прошлом году.

Обезьяна (2025)

ab73b2cd0a.jpg

Рейтинги:

Кинопоиск — 6.0,

Rotten Tomatoes — 77% (критики) и 55% (зрители),

IMDb — 5.9.

Фильм режиссёра Осгуд Перкинс основан на рассказе «Обезьяна». В центре сюжета — проклятая механическая игрушка: стоит её завести, и когда заканчивается завод, кто-то обязательно умирает.

Картина выполнена в жанре чёрной комедии. Оценки критиков в целом неплохие, однако баланс между ужасом и сатирой выдержан не всегда: пугающая основа постепенно превращается в откровенный стёб. Тем не менее фильм остаётся любопытным экспериментом и способен развлечь зрителя хотя бы раз.

Институт (2025)

c558a654ae.jpg

Рейтинги:

Кинопоиск — 6.6,

Rotten Tomatoes — 64% (критики) и 69% (зрители),

IMDb — 6.7.

Ещё одна экранизация, которая, по мнению части зрителей, получилась выразительнее оригинала. Сериал рассказывает о похищенных детях, оказавшихся в секретном государственном учреждении в тихом американском городке.

Некоторые критикуют проект за медлительность, однако нарочитый минимализм визуального стиля хорошо передаёт атмосферу первоисточника. Типично кинговские мотивы — страх, власть, моральный выбор — раскрываются постепенно и напряжённо. Отдельного упоминания заслуживает музыкальная тема в заставке.

Оно: Добро пожаловать в Дерри (2025)

c69ba35f1f.jpg

Рейтинги:

Кинопоиск — 7.4,

Rotten Tomatoes — 81% (критики) и 82% (зрители),

IMDb — 8.0.

Проект студии HBO расширяет мифологию романа «Оно». Сюжет основан всего на нескольких страницах книги и рассказывает об одном из прошлых пробуждений чудовища, державшего город Дерри в страхе.

Режиссёр Энди Мускетти делает историю более жёсткой и мрачной, углубляя происхождение древнего зла. Атмосфера напряжения и кровавые сцены усиливают хоррор-составляющую.

Долгая прогулка (2025)

8798ef4830.jpg

Рейтинги:

Кинопоиск — 6.4,

Rotten Tomatoes — 88% (критики) и 85% (зрители),

IMDb — 6.7.

Антиутопическая история о будущем, где страной управляет военная хунта, устраивающая жестокую игру на выживание. Участники обязаны идти без остановки с заданной скоростью; каждый, кто сходит с дистанции, погибает. Победитель получает право на исполнение любого желания.

Режиссёр Фрэнсис Лоуренс сделал ставку на минимализм, актёрскую игру и атмосферу безысходности. Изменённая концовка вызывает споры и воспринимается неоднозначно.

Бегущий человек (2025)

77e35ae99f.jpg

Рейтинги:

Кинопоиск — 6.3,

Rotten Tomatoes — 62% (критики) и 78% (зрители),

IMDb — 6.4.

Новая попытка адаптации повести «Бегущий человек» от режиссёра Эдгар Райт. Главный герой, доведённый до отчаяния, становится участником телешоу на выживание: за ним охотится государственная система, а каждый, кто выдаст его местоположение, получает денежное вознаграждение. С каждым днём бегства растёт призовой фонд.

Персонаж не рассчитывает победить, но надеется выиграть достаточно средств, чтобы обеспечить семью и спасти больную дочь. Фильм получился динамичным и зрелищным, хотя финал смягчает трагизм оригинала. При этом новая версия оказалась ближе к тексту Кинга, чем классическая экранизация с Арнольд Шварценеггер.

Экранизации произведений Стивена Кинга продолжают выходить с завидной регулярностью. Одни проекты переосмысляют оригинал, другие расширяют вселенную писателя, но интерес к его историям по-прежнему остаётся высоким — как у зрителей, так и у режиссёров.

Источник

#Стивен Кинг #сериалы #фильмы #атмосфера
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Видео