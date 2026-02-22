Количество экранизаций произведений Стивен Кинг давно стремится к бесконечности. Причина не только в том, что с 1970-х годов режиссёры регулярно возвращаются к его культовым романам, но и в поразительной продуктивности самого автора. Почти каждое новое произведение рано или поздно получает экранную версию. Разберёмся, какие заметные киноновинки по Кингу вышли в прошлом году.
Обезьяна (2025)
Рейтинги:
Кинопоиск — 6.0,
Rotten Tomatoes — 77% (критики) и 55% (зрители),
IMDb — 5.9.
Фильм режиссёра Осгуд Перкинс основан на рассказе «Обезьяна». В центре сюжета — проклятая механическая игрушка: стоит её завести, и когда заканчивается завод, кто-то обязательно умирает.
Картина выполнена в жанре чёрной комедии. Оценки критиков в целом неплохие, однако баланс между ужасом и сатирой выдержан не всегда: пугающая основа постепенно превращается в откровенный стёб. Тем не менее фильм остаётся любопытным экспериментом и способен развлечь зрителя хотя бы раз.
Институт (2025)
Рейтинги:
Кинопоиск — 6.6,
Rotten Tomatoes — 64% (критики) и 69% (зрители),
IMDb — 6.7.
Ещё одна экранизация, которая, по мнению части зрителей, получилась выразительнее оригинала. Сериал рассказывает о похищенных детях, оказавшихся в секретном государственном учреждении в тихом американском городке.
Некоторые критикуют проект за медлительность, однако нарочитый минимализм визуального стиля хорошо передаёт атмосферу первоисточника. Типично кинговские мотивы — страх, власть, моральный выбор — раскрываются постепенно и напряжённо. Отдельного упоминания заслуживает музыкальная тема в заставке.
Оно: Добро пожаловать в Дерри (2025)
Рейтинги:
Кинопоиск — 7.4,
Rotten Tomatoes — 81% (критики) и 82% (зрители),
IMDb — 8.0.
Проект студии HBO расширяет мифологию романа «Оно». Сюжет основан всего на нескольких страницах книги и рассказывает об одном из прошлых пробуждений чудовища, державшего город Дерри в страхе.
Режиссёр Энди Мускетти делает историю более жёсткой и мрачной, углубляя происхождение древнего зла. Атмосфера напряжения и кровавые сцены усиливают хоррор-составляющую.
Долгая прогулка (2025)
Рейтинги:
Кинопоиск — 6.4,
Rotten Tomatoes — 88% (критики) и 85% (зрители),
IMDb — 6.7.
Антиутопическая история о будущем, где страной управляет военная хунта, устраивающая жестокую игру на выживание. Участники обязаны идти без остановки с заданной скоростью; каждый, кто сходит с дистанции, погибает. Победитель получает право на исполнение любого желания.
Режиссёр Фрэнсис Лоуренс сделал ставку на минимализм, актёрскую игру и атмосферу безысходности. Изменённая концовка вызывает споры и воспринимается неоднозначно.
Бегущий человек (2025)
Рейтинги:
Кинопоиск — 6.3,
Rotten Tomatoes — 62% (критики) и 78% (зрители),
IMDb — 6.4.
Новая попытка адаптации повести «Бегущий человек» от режиссёра Эдгар Райт. Главный герой, доведённый до отчаяния, становится участником телешоу на выживание: за ним охотится государственная система, а каждый, кто выдаст его местоположение, получает денежное вознаграждение. С каждым днём бегства растёт призовой фонд.
Персонаж не рассчитывает победить, но надеется выиграть достаточно средств, чтобы обеспечить семью и спасти больную дочь. Фильм получился динамичным и зрелищным, хотя финал смягчает трагизм оригинала. При этом новая версия оказалась ближе к тексту Кинга, чем классическая экранизация с Арнольд Шварценеггер.
Экранизации произведений Стивена Кинга продолжают выходить с завидной регулярностью. Одни проекты переосмысляют оригинал, другие расширяют вселенную писателя, но интерес к его историям по-прежнему остаётся высоким — как у зрителей, так и у режиссёров.
Оставить комментарий