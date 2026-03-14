Косово откладывает введение спорного регулирования въезда иностранцев 0 83

Дата публикации: 14.03.2026
BB.LV
Изображение к статье: Петер Серенсен и Альбин Курти.

ФОТО: пресс-фото

Правительство Косово решило отложить введение нового регулирования въезда иностранцев в страну, заявил в субботу премьер-министр Альбин Курти, тем самым избегая политических разногласий с этническими сербами, пишет ЛЕТА со ссылкой на AFP.

Так называемый закон об иностранцах предусматривал, что всем иностранцам, прибывающим в Косово по различным причинам — от трудоустройства до воссоединения семей, — необходимо будет получить вид на жительство. Решение предусматривает отложить введение закона на год.

Он также запрещает транспортным средствам с иностранными регистрационными номерными знаками находиться на дорогах более трех месяцев.

Предполагалось, что закон может осложнить отношения между Косово и соседней Сербией, а также ситуацию на севере Косово, где большинство населения составляют этнические сербы.

После встречи со специальным представителем Европейского союза (ЕС) по диалогу между Косово и Сербией Петером Серенсеном Курти заявил, что его правительство предложит сербским работникам и студентам "временный вид на жительство сроком на 12 месяцев с возможностью продления".

Подчеркивая, что ЕС "в последние недели вел интенсивные обсуждения с правительством Косово" по этому вопросу, Серенсен заявил, что решение отложить вступление закона в силу принято "чтобы не мешать предоставлению услуг здравоохранения и образования" в регионах, где в основном проживают сербы.

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас на платформе "X" отметила, что такое решение является "важным шагом вперед, который идет на пользу всем жителям Косово".

Сербия полностью финансирует параллельную систему образования и здравоохранения, и многие ее работники, имеющие сербские удостоверения личности, не признают независимость Косово.

Закон, который первоначально должен был вступить в силу в понедельник, затронул бы как граждан Сербии, так и этнических сербов в Косово, которые пользуются этими услугами.

Курти также объявил еще об одной уступке этническим сербам, пообещав упростить процедуру получения косовских удостоверений личности.

Сербия фактически утратила контроль над преимущественно населенной албанцами Косово в 1999 году после военного вмешательства НАТО в косовский конфликт, а в 2008 году Приштина в одностороннем порядке провозгласила независимость от Сербии. Однако Белград по-прежнему считает бывшую провинцию частью своей территории и подталкивает 120-тысячное сербское меньшинство, компактно проживающее в основном на севере Косово, не подчиняться властям Приштины.

#Сербия #дипломатия #Косово #правительство #политика
