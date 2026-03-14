Северная Корея в субботу запустила в сторону Японского моря около десяти неидентифицированных баллистических ракет, сообщил Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи, пишет ЛЕТА со ссылкой на AFP/AP.

Южнокорейские военные около 13:20 (6:20 по латвийскому времени) зафиксировали "примерно десять неидентифицированных баллистических ракет, запущенных из района Сунан в Северной Корее в направлении Японского моря", говорится в заявлении Объединенного комитета начальников штабов. Ракеты пролетели около 350 километров.

Министерство обороны Японии также подтвердило пуск, указав в своем официальном аккаунте на платформе "X", что "из Северной Кореи была запущена, предположительно, баллистическая ракета".

Министр обороны Японии Синдзиро Коидзуми заявил, что ракеты упали за пределами исключительной экономической зоны страны, и информации о повреждениях самолетов или судов нет.

Запуски произошли через несколько часов после того, как премьер-министр Южной Кореи Ким Минсок после встречи с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне заявил, что, по мнению Трампа, встреча с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном была бы полезной.

Вашингтон уже десятилетиями возглавляет усилия по ликвидации ядерной программы Северной Кореи, однако саммиты, санкции и дипломатическое давление дали незначительные результаты.

Администрация Трампа в последние месяцы пыталась возобновить переговоры на высоком уровне с Пхеньяном, надеясь на возможный саммит с Ким Чен Ыном в этом году, возможно, в конце марта или начале апреля, когда Трамп отправится с визитом в Пекин.

В октябре во время визита в Азию Трамп заявил, что полностью открыт для встречи с Ким Чен Ыном, однако Северная Корея на это заявление не отреагировала.

После того как на протяжении нескольких месяцев в значительной степени игнорировал США, Ким недавно заявил, что обе страны могли бы "сосуществовать", если Вашингтон признает ядерный статус Пхеньяна.

До 19 марта продолжаются 11-дневные совместные военные учения Южной Кореи и США "Freedom Shield".

Пхеньян недавно пригрозил "ужасными последствиями" за военные учения Южной Кореи и США и охарактеризовал последние мирные усилия как "неуклюжий, вводящий в заблуждение фарс", тем самым снизив надежды на улучшение дипломатических отношений между Северной и Южной Кореей.