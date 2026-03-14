Над посольством США в Венесуэле в субботу впервые за семь лет был поднят американский флаг после того, как США задержали авторитарного лидера Николаса Мадуро и восстановили дипломатические отношения, пишет ЛЕТА со ссылкой на AFP.

"Началась новая эпоха. Мы по-прежнему вместе с Венесуэлой", — написала на платформе "X" временная поверенная в делах США Лора Догу, опубликовав фотографию, на которой у посольства поднимают американский флаг.

En la mañana del 14 de marzo de 2019, la bandera estadounidense fue arriada por última vez en la Embajada de los Estados Unidos en Caracas. Esta mañana, 14 de marzo de 2026, a la misma hora, mi equipo y yo izamos la bandera de los Estados Unidos—exactamente siete años después de… pic.twitter.com/kTrwnnECdb — Embajada de los EE.UU., Venezuela (@usembassyve) March 14, 2026

Догу отметила, что она вместе со своей командой подняла флаг "ровно через семь лет после того, как он был снят" 14 марта 2019 года — через два месяца после того, как Каракас разорвал дипломатические отношения из-за отказа Вашингтона признать переизбрание Мадуро в 2018 году, которое подверглось критике как незаконное.

В начале этого месяца США и Венесуэла восстановили дипломатические отношения на фоне резкого потепления отношений после рейда американских спецподразделений в январе, в результате которого погибли около 100 человек и после которого Мадуро и его жена были доставлены в Нью-Йорк, чтобы предстать перед судом по обвинениям в наркоторговле.

Администрация президента США Дональда Трампа утверждает, что после свержения Мадуро фактически управляет Венесуэлой и контролирует огромные природные ресурсы страны.

Трамп и временный лидер Венесуэлы Делси Родригес, которая ранее была вице-президентом при Мадуро, подписали соглашения в энергетической и горнодобывающей сферах, открывающие путь частным инвестициям и доступу США к крупнейшим в мире запасам нефти.

В пятницу Родригес призвала Трампа полностью отменить санкции, введенные против Венесуэлы.

С января США смягчили действовавшее семь лет нефтяное эмбарго против Венесуэлы и выдали лицензии, позволяющие нескольким международным компаниям при определенных условиях работать в этой стране.