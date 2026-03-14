Над посольством США в Венесуэле впервые за семь лет поднят американский флаг

Дата публикации: 14.03.2026
ФОТО: Unsplash.com

Над посольством США в Венесуэле в субботу впервые за семь лет был поднят американский флаг после того, как США задержали авторитарного лидера Николаса Мадуро и восстановили дипломатические отношения, пишет ЛЕТА со ссылкой на AFP.

"Началась новая эпоха. Мы по-прежнему вместе с Венесуэлой", — написала на платформе "X" временная поверенная в делах США Лора Догу, опубликовав фотографию, на которой у посольства поднимают американский флаг.

Догу отметила, что она вместе со своей командой подняла флаг "ровно через семь лет после того, как он был снят" 14 марта 2019 года — через два месяца после того, как Каракас разорвал дипломатические отношения из-за отказа Вашингтона признать переизбрание Мадуро в 2018 году, которое подверглось критике как незаконное.

В начале этого месяца США и Венесуэла восстановили дипломатические отношения на фоне резкого потепления отношений после рейда американских спецподразделений в январе, в результате которого погибли около 100 человек и после которого Мадуро и его жена были доставлены в Нью-Йорк, чтобы предстать перед судом по обвинениям в наркоторговле.

Администрация президента США Дональда Трампа утверждает, что после свержения Мадуро фактически управляет Венесуэлой и контролирует огромные природные ресурсы страны.

Трамп и временный лидер Венесуэлы Делси Родригес, которая ранее была вице-президентом при Мадуро, подписали соглашения в энергетической и горнодобывающей сферах, открывающие путь частным инвестициям и доступу США к крупнейшим в мире запасам нефти.

В пятницу Родригес призвала Трампа полностью отменить санкции, введенные против Венесуэлы.

С января США смягчили действовавшее семь лет нефтяное эмбарго против Венесуэлы и выдали лицензии, позволяющие нескольким международным компаниям при определенных условиях работать в этой стране.

#США #санкции #Дональд Трамп #Венесуэла #дипломатия #политика
