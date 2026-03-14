В Латвии до сих пор остается около одного миллиона тонн асбестосодержащего шифера, несмотря на то, что производство и продажа изделий с асбестом в Европе уже запрещены. Об этом сообщает программа Латвийского телевидения «Vides fakti».

Жители не спешат избавляться от опасного материала главным образом из-за высокой стоимости его утилизации. В этом году планируется продолжить программу поддержки сдачи асбестосодержащего шифера, однако в Министерстве климата и энергетики (КЭМ) еще оценивают, какие группы жителей смогут получить помощь, пишут общественные СМИ.

Асбестосодержащие изделия признаны опасными: их частицы могут вызывать раздражение кожи и аллергические реакции, а при попадании пыли в дыхательные пути — рак легких и другие онкологические заболевания, в том числе опухоли пищевода, гортани и желудка. При этом болезни, вызванные воздействием асбеста, обычно проявляются лишь через 15–20 лет после контакта с материалом.

Хотя использовать уже установленный шифер разрешено, со временем он разрушается под воздействием внешней среды. Как предупреждает Государственная служба окружающей среды, изношенный материал начинает крошиться и выделять вредные вещества. Асбестосодержащие отходы нельзя смешивать с бытовыми отходами, а также продавать, дарить или передавать другим людям.

Одной из основных причин, по которой жители не избавляются от старого шифера, остается высокая стоимость утилизации. По данным операторов отходов, цена сдачи может составлять от 400 до 600 евро за тонну.

Член правления предприятия «Eco Baltia vide» Андрис Карлсонс пояснил, что стоимость зависит от нескольких факторов: расстояния до полигона для захоронения асбеста, объема отходов, их упаковки и необходимости транспортировки. По его словам, услуга доступна по всей Латвии, однако итоговая цена сильно зависит от логистики.

Жители могут самостоятельно упаковать шифер в строительные мешки и отвезти его на полигон. Если объем отходов слишком велик для перевозки на личном автомобиле, можно заказать их вывоз.

Высокая стоимость утилизации приводит к тому, что опасные отходы иногда оказываются в природе. Их выбрасывают в лесах, закапывают в землю или даже используют в дорожном покрытии. По данным приложения «Vides SOS», в 2025 году было зарегистрировано 2825 сообщений о незаконно выброшенных отходах, из них 114 касались опасных отходов. Информация о загрязненных местах передается самоуправлениям, которые либо сами организуют уборку, либо поручают ее владельцам земель.

В министерстве напоминают, что действует программа Латвийского фонда охраны окружающей среды по сбору асбеста. Она рассчитана на три года, и ежегодно на нее выделяется 300 тысяч евро. В прошлом году было подано более 300 заявок, а 260 домохозяйств бесплатно сдали асбестосодержащий шифер. Всего было собрано 684,41 тонны таких отходов.

Заместитель госсекретаря КЭМ по вопросам экологической политики Рудите Весере сообщила, что в этом году отдельные группы жителей также смогут бесплатно сдавать асбестосодержащий шифер. Сейчас готовятся документы для запуска программы, а перечень получателей поддержки еще уточняется. В министерстве не исключают, что в случае достаточного финансирования помощь смогут получить и другие категории жителей. Запуск программы планируется до начала лета.

Информацию о местах приема асбестосодержащих отходов можно найти на сайте skiroviegli.lv, а данные о тарифах — на сайтах операторов отходов. Власти также предупреждают, что не следует доверять частным предложениям в интернете по сбору и утилизации опасных отходов без проверки разрешений в реестре Государственной службы окружающей среды.

Если возможности сдать шифер нет, специалисты рекомендуют хранить его безопасно — например, в сарае или под укрытием. При этом владельцы обязаны самостоятельно обеспечивать правильное обращение с такими отходами. За нарушение правил предусмотрена административная ответственность.