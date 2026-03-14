Экономист Айварс Стракшас в социальной сети facebook отреагировал на обнародованные на днях финансовые показатели airBaltic за 2025-ый год. Эксперт пришел к крайне неутешительным выводам.

"AirBaltic в настоящее время остался в тени миллиардов Rail Baltica и обделен вниманием масс-медиа, но никуда не делся и ничего в финансовом плане после замены Гаусса там не решилось.

Объявленные сегодня финансовые результаты 2025 года не стали неожиданностью. Убытки года 43,2 млн евро, против 118,8 млн евро годом ранее. Но радоваться тому, что потери существенно снизились, нет оснований, поскольку разница практически только на колебаниях валют. Операционные потери примерно такие же. AirBaltic продолжает сжигать евро с пугающей скоростью, и настоящие проблемы появляются в денежном потоке. Если сравнить с началом года, то денежные остатки на счетах уменьшились на 21,8 млн. евро. Даже несмотря на то, что получены займы на сумму 67,3 млн. евро (дополнительные облигации и, насколько понятно, то часть также как банковский кредит) и 28 млн. евро Lufthanza и Латвийское государство вложили в капитал. Эти деньги уже потрачены. А что дальше? Напрашивается какое-то решение, поскольку с существующими процентными платежами по облигациям вряд ли airBaltic выживет.

Еще одна дополнительная беда нависла сьд airBaltic и далее уже надгосбюджетом Латвии, если будет принято решение о дальнейшем вливании денег в компанию - расходы на выбросы CO2, которые в 2025 году выросли до 41 млн евро, против 18,5 млн евро годом ранее. Европейская «зеленая» политика эффективно, с придуманными политиками ЕС затратами, уничтожает свою экономику. Без этих затрат расчет убытков airBaltic от прибыли выглядел бы значительно лучше, да и в природе ничего бы не изменилось.

В этом году добавился еще один вызов - цены на топливо. "Вишневые" продажи никто с такими ценами не рассчитывал. Остается надеяться, что топливный рынок быстро стабилизируется, хотя надежда на старые цены не очень велика.

Не нужно быть ясновидящим, чтобы понять, что правительство всеми силами постарается не допустить неплатежеспособности airBaltic перед выборами. Какой же тогда план и есть ли вообще план?"